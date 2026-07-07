Adıyaman'da yaz sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkarken, demir ustası Yunus Uyan yaklaşık 30 yıldır ateşin başında baba mesleğini sürdürüyor. Henüz 11 yaşındayken babasının yanında çırak olarak demirciliğe başlayan Uyan, yıllar içinde mesleğin inceliklerini öğrenerek işi devraldı. Bugün Uyanlar Nalburiye tabelasının bulunduğu iş yerindeki atölyesinde demire şekil veren Uyan, dışarıda hava sıcaklığının 40-45 dereceyi bulduğu günlerde 600 dereceyi aşan ocağın karşısında çalışmaya devam ediyor. Ateşte ısıttığı demiri örs üzerinde çekiç darbeleriyle işleyen Uyan'ın, atölyede yanında bulunan başka bir kişiyle birlikte kızgın demire şekil verdiği de görüntülere yansıdı.

Mesleğe çocuk yaşta başlayan Yunus Uyan, babasının yaşının ilerlemesinin ardından işi devralarak yaklaşık 30 yıldır demircilik yapıyor. Yaz aylarında dışarıdaki sıcak havanın atölyedeki ocak ısısıyla birleştiğini anlatan Uyan, çalışma şartları zor olsa da yıllardır öğrendiği zanaatı devam ettiriyor.

Uyan, "Dışarıda sıcaklık 40-45 dereceyi bulduğunda burada yüzümüz yanıyor. İnsanlar serin yerlere kaçabiliyor ama bizim öyle bir imkanımız yok. Bizim ısıttığımız ocağın sıcaklığı 600 dereceye kadar yükseliyor. Zor da olsa birilerinin bu zanaatı devam ettirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA