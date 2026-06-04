Şehitkamil Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında vatandaşların sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımları hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Atalar, Battal ve Işıklı mahallelerinde yapımına başlanan sosyal tesislerde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Tesislerde vatandaşların çeşitli etkinlikler düzenleyebileceği çok amaçlı salonlar, eğitim ve kurs alanları, sosyal etkinlik bölümleri ile farklı yaş gruplarına hitap edecek kullanım alanları yer alacak. Özellikle kadınlar, gençler ve çocukların sosyal hayata daha aktif katılım sağlamasına katkı sunacak tesislerin mahalle kültürünü güçlendirmesi amaçlanıyor. Modern yapısıyla her yaştan vatandaşın faydalanabileceği şekilde planlanan tesislerin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Mahalleye değer katacak

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, göreve geldikleri günden bu yana ilçenin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projeleri birer birer hayata geçirdiklerini ifade etti. Atalar, Battal ve Işıklı mahallelerinde inşa edilen sosyal tesislerin bölge sakinlerinin talepleri doğrultusunda planlandığını belirten Yılmaz, tesislerin yalnızca bir bina değil, mahallelerin sosyal yaşamına değer katacak önemli merkezler olacağını vurguladı.

Çalışmalar aralıksız devam ediyor

Şantiyelerde incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, Şehitkamil'in her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, ilçenin ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. Şehitkamil'in büyüyen ve gelişen yapısına uygun yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Umut Yılmaz, 'Vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak ilçemizin ihtiyaçlarını tek tek belirliyoruz. Atalar, Battal ve Işıklı mahallelerimizde yapımına başladığımız sosyal tesisler de bu anlayışın bir ürünüdür. Hemşerilerimizin sosyal yaşamına katkı sağlayacak, mahallelerimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak bu tesisleri en kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız. Şehitkamil'in her noktasında yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz' dedi.

Sosyal yaşama katkı sağlayacak

Tamamlandığında mahalle sakinlerinin buluşma noktası haline gelecek olan sosyal tesislerin, eğitimden kültürel etkinliklere, sosyal organizasyonlardan çeşitli kurs programlarına kadar birçok alanda hizmet vermesi planlanıyor. Vatandaşların güvenli ve modern ortamlarda bir araya gelmesine imkan sağlayacak tesisler, mahallelerdeki sosyal dayanışmanın güçlenmesine de katkı sunacak.