Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, üyelerine TOBB öncülüğünde ve Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğiyle hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi programından yararlanma çağrısında bulundu.

Başkan Güven Kuzu, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan TOBB Nefes Kredisinin reel sektöre önemli katkılar sağlayacağını belirterek, Siirt iş dünyasını programa başvurmaya çağırdı. Kuzu, TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmelerin yararlanabileceği kredi programı kapsamında bir firmanın azami 3 milyon lira kredi kullanabileceğini ifade ederek, toplam büyüklüğü 100 milyar lira olarak planlanan programın ilk aşamasında 25 milyar liralık kaynağın iş dünyasının hizmetine sunulacağını söyledi. Kredi başvurularının 8 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacağını hatırlatan Başkan Kuzu, 'KOBİ'lerimizin üretim, istihdam ve ticaret faaliyetlerini daha güçlü şekilde sürdürebilmeleri amacıyla hazırlanan bu kredi paketi, işletmelerimize önemli bir finansman desteği sağlayacaktır. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhil olmak üzere azami 48 ay vadeyle kullandırılacaktır' dedi.

TOBB Nefes Kredisi'nin Akbank, DenizBank, QNB Bank, TC Ziraat Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla hayata geçirileceğini belirten Kuzu, programın reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırarak ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Başkan Güven Kuzu açıklamasının sonunda, 'KOBİ'lerimize yeni bir nefes olacak bu finansman desteğinin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, Kredi Garanti Fonumuza ve projeye katkı sunan tüm banka yönetimlerine teşekkür ediyorum. TOBB Nefes Kredisi'nin üyelerimize ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.