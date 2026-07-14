Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada imalat sanayisine yönelik toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu finansman desteği sağlanacağını duyurdu. Erdoğan, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemeyi amaçlayan yeni kredi paketleriyle sanayicilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılacağını belirtirken, NATO Zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşme ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Erdoğan, imalat sanayisinin rekabet gücünü artırmak amacıyla yeni ekonomik adımların hayata geçirildiğini belirterek, sektör için kapsamlı finansman desteği sağlanacağını ifade etti.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredi Programı'nın kapsamının genişletileceğini açıklayan Erdoğan, program bütçesinin 750 milyar liraya çıkarılacağını söyledi. Sanayicilerin yalnızca yeni yatırımlar için değil, işletme sermayesi ihtiyaçları için de uygun koşullu finansmana ulaşabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca imalat sanayisine yönelik 250 milyar liralık yeni kredi paketinin de devreye alınacağını açıkladı. Böylece iki program kapsamında imalat sektörüne toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu finansman sağlanacağını kaydetti.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde üretimin devamlılığı ve ihracatın artırılmasının öncelikli hedefler arasında bulunduğunu ifade eden Erdoğan, imalat sektörü için kurumlar vergisinin yüzde 12,5'e indirildiğini, ihracatçılara sağlanan reeskont kredilerinin günlük limitinin ise 5 milyar liraya yükseltildiğini söyledi.

İstihdam Koruma Programı kapsamında çalışan başına aylık 3 bin 500 lira destek verildiğini belirten Erdoğan, bu uygulamayla yaklaşık 900 bin istihdamın korunduğunu ifade etti.

Kabine Toplantısı sonrasında dış politika gündemine de değinen Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirterek çok sayıda liderle görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmeye de değinen Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve bölgede barış ile istikrarın sağlanması için birlikte çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca savunma sanayii iş birliğinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, Gazze, Lübnan ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Türkiye'nin diplomasi ve diyalog çağrısını yineledi.