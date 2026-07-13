CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100 canlı yayınında CHP'de yaşanan tartışmalar ve "mutlak butlan" sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Parti içinde yaşanan ayrışmaların kimseye fayda sağlamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, CHP'nin bölünmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işine yarayacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu, partinin yeniden birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

CHP'nin yüz yılı aşkın geçmişe sahip köklü bir siyasi parti olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, parti içinde zaman zaman yaşanan tartışmaların doğal olduğunu söyledi.

İç tartışmaların partiye katkı sunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, eleştirilerin politika üretme süreçlerini geliştirdiğini, genel başkanların da bu görüşleri dikkate alması gerektiğini dile getirdi.

CHP'nin tarih boyunca çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, partinin kuruluş ilkeleri ve ahlaki yapısıyla bugünlere ulaştığını belirtti.

CHP'nin bölünmesinin yalnızca iktidarın işine yarayacağını savunan Kılıçdaroğlu, "Kim partiyi bölüyorsa Erdoğan'a hizmet ediyor demektir." ifadelerini kullandı.

"Mutlak butlan" tartışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, davayı kendisinin açmadığını, kurultaya ilişkin iddiaların parti içinden gündeme geldiğini söyledi.

Olası bir mutlak butlan kararında amaçlarının partiyi yeniden kurultaya götürmek olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, böyle bir süreçte kalıcı yönetim oluşturma gibi bir hedeflerinin bulunmadığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin temel gücünün ahlaki duruşu olduğunu belirterek, partinin bu süreçten birlik içinde ve güçlenerek çıkmasının önemine dikkat çekti.