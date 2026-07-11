Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, kent genelinde vatandaşlardan gelen sivrisinek şikâyetlerine ilişkin açıklama yaparak Adıyaman Belediyesine ilaçlama çalışmalarını daha etkin yürütmesi çağrısında bulundu. Yaz aylarıyla birlikte birçok mahallede sivrisinek yoğunluğunun arttığını belirten Önat, yaşanan durumun vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilediğini ifade etti. Sorunun halk sağlığı ve yaşam kalitesi açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Önat, belediyenin mahallelerden gelen talepleri dikkate alarak gerekli tedbirleri vakit kaybetmeden hayata geçirmesini istedi.

Son günlerde Adıyaman'ın birçok mahalle ve semtinden yoğun sivrisinek şikâyetleri aldıklarını belirten Önat, vatandaşların akşam saatlerinde balkon, bahçe ve açık alanlarda vakit geçirmekte zorlandığını söyledi.

Belediyeciliğin temel görevlerinden birinin halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak olduğunu ifade eden Önat, "Vatandaşlarımız akşam saatlerinde evlerinin balkonunda, bahçesinde ve açık alanlarda vakit geçiremez hâle gelmiştir. Bu durum artık görmezden gelinemez. Şehir genelinde ilaçlama çalışmalarının daha etkin, düzenli ve kapsamlı bir şekilde yürütülmesi büyük önem taşımaktadır." dedi.

Konunun siyasi tartışmaların dışında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Önat, "Bu mesele doğrudan hemşehrilerimizin sağlığını ve huzurunu ilgilendirmektedir. Adıyaman Belediyesinin vatandaşlarımızın haklı taleplerine kulak vererek gerekli tedbirleri vakit kaybetmeden almasını ve sivrisinek sorununa kalıcı çözümler üretmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Adıyamanlıların daha sağlıklı ve yaşanabilir bir şehirde yaşamayı hak ettiğini belirten Önat, yaz aylarında artan sivrisinek sorununun günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ifade ederek, belediyeyi şehir genelinde ilaçlama çalışmalarını daha kapsamlı ve düzenli şekilde sürdürmeye davet etti.