AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, Star Gazetesi için kaleme aldığı "Küllerinden Doğan Şehir: Adıyaman" başlıklı köşe yazısında, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yürütülen yeniden inşa çalışmalarını değerlendirdi. Kurt, Adıyaman'ın artık yalnızca yaşadığı deprem felaketiyle değil, yeniden ayağa kalkma süreciyle anıldığını belirterek, hayata geçirilen konut projeleri, ticaret alanları ve sosyal yatırımların şehrin geleceğine yön verdiğini ifade etti.

Yazısında depremlerin yalnızca binaları değil, insanların hafızasını, alışkanlıklarını ve geleceğe dair umutlarını da etkilediğini belirten Kurt, bir şehri yeniden inşa etmenin yalnızca bina yapmak anlamına gelmediğini söyledi.

Kurt, "Bu yüzden bir şehri yeniden inşa etmek; beton dökmekten, bina yapmaktan çok daha fazlasıdır. Asıl mesele, umudu yeniden ayağa kaldırabilmektir." ifadelerini kullanarak, Adıyaman'ın bugün yeniden dirilişin sembollerinden biri haline geldiğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Adıyaman'da gerçekleştirdikleri programı da değerlendiren Kurt, açılışı yapılan projelerin ve yükselen yeni yaşam alanlarının devletin deprem bölgesine yönelik kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Depremin ilk günlerinde sessizliğin hâkim olduğu sokaklarda bugün çocuk seslerinin yükseldiğini belirten Kurt, insanların yeni evlerine kavuştuğunu, esnafın yeniden iş yerlerini açtığını ve kentte hayatın yeniden canlandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde deprem bölgesinde kapsamlı bir yeniden inşa seferberliği yürütüldüğünü belirten Kurt, iki yıl gibi kısa sürede yüz binlerce konut ve iş yerinin tamamlanmasının önemli bir başarı olduğunu kaydetti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da süreci sahada yakından takip ettiğini ifade etti.

Yazısında İndere'de yapımı tamamlanan 5 bin 41 sosyal konutun kura sürecine de değinen Kurt, vatandaşların bu ay içerisinde yeni evlerine taşınabileceklerini belirtti. Kent Meydanı Projesi'nin ise sadece mimari bir yatırım olmadığını, şehir merkezinin ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Kent Meydanı'nda yer alan 554 ofis, 167 ticari alan ve 580 araçlık otoparkın Adıyaman'ın geleceğine yapılan önemli yatırımlar arasında bulunduğunu belirten Kurt, İndere ve Örenli'de yükselen yeni yaşam alanlarının modern şehircilik anlayışının önemli örnekleri olduğunu kaydetti.

Şehirleri ayağa kaldıranın yalnızca bütçe olmadığını belirten Kurt, kararlılık, irade ve güçlü takip anlayışının bu süreçte belirleyici olduğunu ifade etti. Adıyaman'ın Bakan Murat Kurum'a verdiği fahri hemşehrilik unvanının da kentin gösterdiği vefanın bir göstergesi olduğunu söyledi.

Adıyaman'ı deprem öncesinden daha güçlü, daha modern ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Kurt, yatırımların eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama kadar her alanda takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yazısının sonunda ise Adıyaman'da insanların yeniden umut ettiğini, ürettiğini ve geleceğe güvenle baktığını belirten Kurt, kentin ilerleyen yıllarda yalnızca yaşadığı büyük felaketle değil, yeniden inşa sürecindeki başarı hikâyesiyle de anılacağını vurguladı.