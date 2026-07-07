Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında uygulanan ödeme koşullarına tepki göstererek, dar gelirli vatandaşların yüksek peşinat ve uzun vadeli artan taksitlerle ev sahibi olmakta zorlanacağını savundu. Adıyaman'da kura sonucu hak sahibi olan vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Asnuk, tartışılması gereken asıl konunun sosyal konutların dar gelirli kesim için ulaşılabilir olup olmadığı olduğunu söyledi. Kamuoyunda hak sahipleri arasında konuşulan ödeme planlarında bazı konutların ilk taksitlerinin yaklaşık 17 bin TL seviyesinden başlayacağının ifade edildiğini belirten Asnuk, taksitlerin 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre artırılacak olmasına da tepki gösterdi. Peşinatsız veya düşük peşinatlı, sabit ve öngörülebilir bir ödeme modeli isteyen Haşim Asnuk, depremde evini, eşyasını ve düzenini kaybeden kiracıların durumunun da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Başkan Asnuk, Adıyaman'da 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların güvenli konutlara kavuşmasını istediklerini belirterek, “Temennimiz; depremin yaralarını sarmaya çalışan her vatandaşımızın güvenli bir yuvaya kavuşmasıdır. Ancak bugün konuşmamız gereken asıl mesele kura değildir. Asıl mesele, ‘sosyal konut’ adı verilen bu projenin gerçekten dar gelirli vatandaşın ulaşabileceği şartlara sahip olup olmadığıdır” dedi.

Depremin ardından kiracıların yaşadığı sorunlara değinen Asnuk, “Depremden sonra en büyük mağduriyetlerden birini kiracı vatandaşlarımız yaşamıştır. Ev sahibi olmadıkları için çoğu zaman ikinci planda bırakılan bu insanlar; evlerini, eşyalarını, birikimlerini ve yılların emeğini kaybetmiştir. O gün kendilerine eşya yardımı başta olmak üzere birçok söz verilmiş, ancak bu sözlerin önemli bir kısmı yerine getirilmemiştir. Bugün ise aynı vatandaşlarımız, yüksek peşinatlar ve uzun yıllara yayılan ödeme yükleriyle karşı karşıya bırakılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Konutların peşinat ve uzun vadeli taksitlerle satışa sunulduğunu belirten Asnuk, Adıyaman kamuoyunda hak sahipleri arasında konuşulan rakamlara işaret etti. Bazı konutlarda ilk aylık taksitlerin yaklaşık 17 bin TL seviyesinden başlayacağının ifade edildiğini söyleyen Asnuk, taksitlerin 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre artırılacağını belirtti.

Net asgari ücretin 28 bin 75 TL olduğunu ifade eden Asnuk, kamuoyunda konuşulan 17 bin TL'lik taksit üzerinden yaptığı hesaplamada, asgari ücretle çalışan bir vatandaşın maaşının yaklaşık yüzde 60'ının ilk taksite gideceğini söyledi.

Asnuk, “Peki geriye kalan yaklaşık 11 bin TL ile bir aile çocuklarının eğitim giderlerini nasıl karşılayacaktır? Elektrik, su ve doğalgaz faturalarını nasıl ödeyecektir? Mutfak masraflarını nasıl karşılayacaktır? Ulaşım ve sağlık giderlerini nasıl karşılayacaktır?” diye sordu.

Yüksek peşinat bedellerine de tepki gösteren Asnuk, “Yüz binlerce liralık peşinatı dar gelirli vatandaş nereden bulacaktır? Eğer dar gelirli vatandaşın cebinde zaten bu kadar peşinat birikmiş olsaydı, bugün sosyal konuta neden ihtiyaç duysun?” ifadelerini kullandı.

Adıyaman emlak piyasasında konuşulan ve ilanlara yansıyan fiyatlara da değinen Asnuk, İndere'deki bazı deprem konutlarının yaklaşık 1 milyon 800 bin TL, 1 milyon 900 bin TL ve 2 milyon 200 bin TL seviyelerinde alıcı bulabildiğini söyledi.

Vatandaşların sosyal konutlarla diğer konut seçenekleri arasında kıyaslama yapmak zorunda kaldığını savunan Asnuk, “Sosyal konutun amacı, dar gelirli vatandaş için en ulaşılabilir seçenek olmaktır. Eğer vatandaş bugün farklı alternatiflerle kıyaslama yapmak zorunda kalıyorsa, sosyal konut politikasının yeniden değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Devlet, vatandaşını ikinci el piyasayla yarışmak zorunda bırakmamalıdır” dedi.

Ödeme koşullarına ilişkin önerilerini de açıklayan Asnuk, dar gelirli vatandaşlardan yüksek peşinat alınmamasını, peşinatsız veya çok düşük peşinatlı bir model uygulanmasını istedi. Sürekli artan taksitler yerine vatandaşların bütçesini planlayabileceği sabit ve öngörülebilir ödeme sistemine geçilmesi gerektiğini belirten Asnuk, yaklaşık 17 bin TL seviyesinde konuşulan ödemenin artışlarla belirsiz hale gelmemesi gerektiğini savundu.