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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'daki temasları kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çeşitli ziyaret ve programlara katılarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Milletvekili Hüseyin Özhan, Bölükyayla Belediye Başkanı Mehmet Turan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Olgun ve parti yöneticileriyle birlikte kentteki kurumları ziyaret eden Aydın, Adıyaman'da yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Programı kapsamında medrese açılışına katılan, deprem konutlarında yaşayan aileleri ziyaret eden ve vatandaşların taleplerini dinleyen Aydın, Kahta ilçesi ile kent merkezinde de temaslarda bulundu. Sümer Caddesi'nde esnafla buluşan Aydın, Adıyaman programı sırasında düğün törenlerine de katıldı.

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, beraberindeki AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Milletvekili Hüseyin Özhan, Bölükyayla Belediye Başkanı Mehmet Turan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Olgun ve parti yöneticileriyle Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Adıyaman'da yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi alan Aydın, kentteki çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Adıyaman Kültür ve İlim Vakfı bünyesinde hayırsever Dr. Necip Öztürk tarafından yaptırılan Ragıp Özkan Medresesi'nin açılış programına katılan Aydın, medresenin ilim ve irfan yolunda önemli hizmetlere vesile olması temennisinde bulundu.

Aydın, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın adının yaşatıldığı parkı da ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Aydın, kendisine iletilen talep ve önerileri dinledi.

İndere'de yapımı tamamlanan deprem konutlarında yaşayan vatandaşları ziyaret eden Aydın, ailelerle bir araya gelerek sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Kahta ilçesindeki programı kapsamında kutsal topraklardan dönen önceki dönem AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni'yi ziyaret eden Aydın, haccını tebrik etti. Aydın, yaşlı ve hasta vatandaşları da evlerinde ziyaret etti.

Kent merkezindeki Sümer Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluşan Bakan Yardımcısı Aydın, sorun, talep ve beklentileri dinleyerek görüş ve önerileri aldı.

Aydın, Adıyaman'daki temasları sırasında Mehmet Özbilgin ile Mihriban Gündoğdu ve Kadir Can Taş ile Dilek Demiralp çiftlerinin düğün törenlerine de katılarak ailelerin mutluluğunu paylaştı.