Adıyaman'da Çarşı Projesi'nin 1. etabının tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlanmasının ardından dükkânlara asılan kiralık ve satılık ilanları kentteki küçük esnafın gündemine girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 3 Temmuz 2026'daki Adıyaman ziyareti sırasında açılışını yaptığı projede ticari hareketlilik başlarken, bazı iş yerleri için talep edilen kira bedelleri tartışma konusu oldu. Yaklaşık 40 yıldır Adıyaman'da esnaflık yapan Bülent Keklikçi, 17 metrekarelik bir dükkân için aylık 100 bin lira kira istendiğini ileri sürdü. 6 Şubat depremlerinde iş yerini kaybettikten sonra yaklaşık 3 yıl prefabrik bir kulübede çiğköftecilik yaptığını anlatan Keklikçi, mevcut çalışma alanında inşaat başlayacağı için yeni dükkân aradığını, ancak Çarşı Projesi'nde karşılaştığı kira rakamlarının küçük esnafın ödeme gücünü aştığını savundu.

Bulunduğu alanda inşaat çalışmalarının başlayacak olması nedeniyle kiralık iş yeri arayışına girdiğini belirten Keklikçi, Çarşı Projesi kapsamında teslim edilen ve kiralık ilanı asılan dükkânlarla ilgilendiklerini söyledi. İstenen kira bedelleri karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getiren Keklikçi, “Adıyaman artık İstanbul'un Kadıköy'ü, Bakırköy'ü ile yarışıyor” dedi.

PERRE Haber Ajansı'na konuşan Keklikçi, “Ben şu anda faaliyetime devam etmek istiyorum ama şu görmüş olduğunuz Çarşı Projesi'ndeki dükkânların kirası korkunç bir boyutta. İstanbul Kadıköy ve Bakırköy ile yarışıyor bu kiralar. En küçük dükkân için aylık 100 bin lira kira isteniyor. Sorarım sizlere, küçük bir esnaf ne ile meşgul olsun ki aylık 100 bin lira kira ödeyebilsin?” ifadelerini kullandı.

Çarşı Projesi'nin kalan etaplarının hayata geçirilmemesi halinde kira fiyatlarının daha da artabileceğini savunan Keklikçi, küçük esnafın mevcut şartlarda ayakta kalmakta zorlanacağını söyledi. İptal edildiğini belirttiği 2. ve 3. etap Çarşı Projelerinin yeniden yapılmasını isteyen Keklikçi, “Devlet büyüklerinden beklentim şudur: İptal edilen 2. ve 3. etap Çarşı Projelerinin bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Aksi takdirde Adıyaman küçük esnafı bitti” diye konuştu.

Depremde iş yerini kaybettiğini ve yaklaşık 3 yıl geçici şartlarda çalıştığını anlatan Keklikçi, yüksek kira bedellerine karşı yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti. Çarşı Projesi'nin Adıyaman için önemli bir yatırım olduğunu belirten Keklikçi, dükkân sayısının sınırlı kalması ve kira bedellerinin yükselmesi durumunda küçük esnafın projedeki iş yerlerinden yararlanamayacağını savundu.

Keklikçi, Adıyaman'da ticaretin yeniden hareketlenmesi için küçük esnafın korunması gerektiğini belirterek, “Bu fiyatlarla esnafın baş etmesi mümkün değil. Yetkililerin bu sese kulak vermesi gerekiyor” dedi.

Kaynak: PERRE