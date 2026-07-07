AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, il başkanlığında vatandaşlarla bir araya gelerek kentte yaşanan sorunlar, beklentiler, talep ve öneriler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Çadır, kendisine iletilen konuları dinleyerek not aldı. Görüşmeler sırasında farklı konularda dile getirilen talepler üzerinde durulurken, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da vatandaşlara bilgi verildi. İl başkanlığında gerçekleşen buluşmada doğrudan iletişimin sürdürülmesi ve vatandaşlardan gelen taleplerin takip edilmesi üzerinde duruldu. Çadır, Adıyaman için istişare ve ortak akıl anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, vatandaşlarla gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "İstişare kültürünü rehber edinerek, ortak akılla Adıyaman'ımızı daha güçlü yarınlara taşımak için durmadan, yorulmadan çalışmayı sürdürüyoruz. İl başkanlığımızda vatandaşlarımızın her bir talebini dikkatle dinledik, her bir öneriyi titizlikle değerlendirdik. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Çadır, vatandaşlarla buluşmaların devam edeceğini belirterek, il başkanlığına iletilen taleplerin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Kaynak: PERRE