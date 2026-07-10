Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Zirveye NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile 100'e yakın bakan, üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi ve davetlinin katıldığını açıklayan Erdoğan, Ankara'daki organizasyonun küresel güvenlik, savunma sanayisi, bölgesel krizler ve müttefikler arasındaki iş birliği açısından önemli görüşmelere sahne olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında çok sayıda liderle ikili görüşme gerçekleştirdiklerini, Birleşik Krallık ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Anlaşması imzalandığını, Kanada ile Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin başlatıldığını bildirdi. Türkiye'nin savunma harcamalarını 2030'dan önce yüzde 3,5 seviyesine çıkarma iradesini ortaya koyduğunu aktaran Erdoğan, Çelik Kubbe Projesi kapsamında hava ve füze savunma kabiliyetlerine 24 milyar dolar ilave bütçe ayrıldığını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirterek organizasyon sürecine ilişkin bilgiler verdi.

Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde icra ettiğimiz Zirve'ye NATO üyesi 32 devlet ve hükûmet başkanının yanı sıra 100'e yakın bakan, üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi ve davetli iştirak etmiştir. Zirve sürecinde güvenliğin en üst düzeyde sağlanması ile vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması arasında hassas bir denge gözetilmiştir” dedi.

Güvenlik, ulaşım, koordinasyon ve kamu düzenine ilişkin tedbirlerin liderlerin güvenliği ile şehir hayatının sürdürülebilirliği gözetilerek planlandığını kaydeden Erdoğan, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin uluslararası medya merkezi olarak kullanıldığını aktaran Erdoğan, 1.800 kişilik çalışma alanı, 40 montaj odası ve çok sayıda canlı yayın noktasının basın mensuplarına sunulduğunu bildirdi. Zirveyi 2 bin 500'ü aşkın basın mensubunun takip ettiğini belirten Erdoğan, TRT koordinasyonunda 96 kamera, 18 naklen yayın aracı ve 26 farklı noktadan yapılan yayınlarla Ankara Zirvesi'nin dünyaya ulaştırıldığını söyledi.

Ankaralılara ev sahiplikleri için teşekkür eden Erdoğan, kolluk kuvvetlerinden medya çalışanlarına, teknik ekiplerden sağlık ve ulaşım personeline kadar zirvede görev yapanlara şükranlarını iletti. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye de hazırlık ve zirve sürecindeki iş birliği nedeniyle teşekkür etti.

Küresel güvenlik mimarisinin büyük güç rekabeti, hibrit tehditler, bölgesel krizler ve yeni teknolojilerle yeniden şekillendiğini belirten Erdoğan, Ankara Zirvesi'nin Türkiye'nin küresel güvenlik sistemindeki merkezi rolünü, diplomasi kapasitesini ve müttefiklik sorumluluğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

“NATO 3.0” vizyonunun Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmeyi ve ittifakı yeni döneme hazırlamayı hedeflediğini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin askeri kabiliyeti, stratejik konumu, diplomatik birikimi ve savunma sanayisi kapasitesiyle bu dönüşümün merkezinde bulunduğunu söyledi.

Savunma Sanayisi Forumu ile başlayan zirvede ortak üretim, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, savunma teknolojilerinde eş güdüm ve müttefikler arasındaki iş birliği imkânlarının görüşüldüğünü aktaran Erdoğan, zirve kapsamındaki ikili temaslarına da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ikili görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

Görüşmelerde ikili ilişkiler, Avrupa Birliği ile ilişkiler, savunma sanayisi, ticaret, enerji, güvenlik, Avrupa-Atlantik güvenliği, Balkan Barış Platformu, Rusya-Ukrayna savaşı, İran-ABD süreci, Gazze, Libya, Suriye ve bölgesel istikrar konularının ele alındığını bildiren Erdoğan, Birleşik Krallık ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Anlaşması'nın imzalandığını, Kanada ile Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin başlatıldığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye değinen Erdoğan, “Zirve vesilesiyle ülkemize resmi ziyaret gerçekleştiren kıymetli dostum ABD Başkanı Sayın Trump ile gerçekleştirdiğimiz yapıcı ve verimli görüşmelerin, milli muharip uçağımız KAAN ve F-35 programı başta olmak üzere savunma sanayisi alanında ülkemizin beklentilerine uygun somut neticelere vesile olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Zirvede alınan kararlarla NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, transatlantik bağın geliştirilmesi ve ittifakın geleceğinin daha güçlü bir Avrupa ve NATO anlayışı temelinde şekillendirilmesi yönündeki iradenin ortaya konulduğunu belirten Erdoğan, Ankara Zirvesi Sonuç Bildirisi'nde Washington Antlaşması'nın 5'inci maddesi ile kolektif savunma ilkesine bağlılığın teyit edildiğini açıkladı.

Bildiride müttefikler arasındaki savunma ticareti engellerinin kaldırılması, 50 milyar doları aşan yeni savunma tedarik anlaşmaları ile Ukrayna'ya askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği sağlanması konularının yer aldığını aktaran Erdoğan, yapay zekâ, siber güvenlik, uzay, entegre hava ve füze savunması, insansız sistemler ve derin hassas vuruş kabiliyetlerinin de zirvenin gündeminde bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin savunma hedeflerine ilişkin rakamları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Savunma harcamalarımızı 2030'dan önce yüzde 3,5 seviyesine çıkarma irademizi ortaya koyduk. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise halihazırda yüzde 1,5'lik bütçe payına ulaşmış durumdayız. Çelik Kubbe Projesi için hava ve füze savunma kabiliyetlerine 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdığımızı da ifade ettik” dedi.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında barış için iletişim kanallarını açık tuttuğunu belirten Erdoğan, İran-ABD sürecinde itidal, diplomasi ve kalıcı barışı; Gazze, Lübnan ve Libya konularında ise ateşkes, istikrar ve çok taraflı iş birliğini savunmaya devam ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün süren Ankara Zirvesi'nin Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren, krizlerde diyalog kanallarını açık tutan ve savunma sanayisi kapasitesiyle ittifakın dönüşümüne katkı sağlayan merkezi aktörlerden olduğunu gösterdiğini belirtti.

Erdoğan, “Türkiye olarak müttefiklerimizle iş birliğimizi güçlendirmeye, küresel barış ve güvenliğe katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.