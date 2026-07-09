Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınava katılan öğrencilerin beklediği LGS sonuçları yarın açıklanacak. Sonuçların duyurulmasına kısa süre kala Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciler ve ailelerin tercih dönemini daha sağlıklı yönetebilmesi amacıyla “Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu”nu yayımladı. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kılavuzda okul türlerinden yerleştirme sistemine, tercih sıralamasından öğrencilerin ilgi alanlarına kadar çok sayıda konuya yer verildi. Yerel yerleştirmede en fazla 5 okul tercih edilebileceği, LGS puanıyla öğrenci alan okullar için yapılacak merkezi yerleştirmede ise tercih sayısının 10'a kadar çıkabileceği bildirildi. Bakanlık, öğrencilerin tercihlerini yalnızca puana göre şekillendirmemelerini, yüzdelik dilimlerini ve okul seçeneklerini birlikte değerlendirmelerini istedi.

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından “Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu” da yayımlanacak. Böylece öğrencilerin lise tercih ve yerleştirme süreci başlayacak.

Bilgilendirme kılavuzunda yerleştirme takvimi, tercih sistemi, okul türleri, tercih işlemleri ve tercih döneminde dikkat edilmesi gereken noktalar ayrıntılı şekilde anlatıldı. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerine ilişkin bilgiler de öğrenci ve velilerle paylaşıldı.

MEB, lise tercihlerinde yalnızca sınav puanına bakılmasının doğru bir değerlendirme için yeterli olmayacağını belirtti. Öğrencilerin yüzdelik dilimlerini dikkate almaları, tercih listelerini sadece en fazla istedikleri ya da yerleşme ihtimalinin yüksek olduğunu düşündükleri okullardan oluşturmamaları önerildi.

Okulların istek sırasına göre tercih listesine yazılması, ulaşım imkânları, yabancı dil seçenekleri, okul ortamı ve öğrencinin ilgi alanlarının değerlendirilmesi istendi. Tercih işlemlerinin son güne bırakılmaması konusunda da öğrenci ve ailelere hatırlatma yapıldı.

Velilere yönelik önerilerde, tercih döneminde çocukların düşüncelerinin dinlenmesi, güçlü yönleri ve ilgi alanlarının dikkate alınması istendi. Ailelerin yalnızca yerleştirme sonucuna değil, öğrencinin kendisi için uygun okulu belirleyebilmesine odaklanmasının sürece katkı sağlayacağı ifade edildi.

Kılavuzda öğrencilere de LGS'nin geleceklerini tek başına belirleyen bir sınav olmadığı hatırlatıldı. Öğrencilerin kendilerini tanıyarak ve ilgi alanlarına uygun okul seçeneklerini değerlendirerek lise tercihlerini şekillendirebilecekleri belirtildi.

Liselere yerleştirmeler yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere üç ayrı sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Merkezi sınava katılmayan öğrenciler de yerel yerleştirme kapsamında lise tercihi yapabilecek.

Yerel yerleştirmede öğrencilerin ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınacak. Öğrenciler farklı okul türlerinden en fazla 5 tercih yapabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranında en az bir okulun seçilmesi zorunlu olacak. Öğrenciler ilk 3 tercihlerini kendi kayıt alanlarındaki okullardan yapmak şartıyla toplam 5 okul yazabilecek. Aynı okul türünden tercih edilebilecek okul sayısı ise 3 ile sınırlı olacak.

Merkezi yerleştirmede LGS puanıyla öğrenci alan okullar arasından en fazla 10 tercih yapılabilecek. Yerleştirme işlemleri okulların kontenjanları ve öğrencilerin puan üstünlüğü dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Pansiyonlu okulları tercih etmek öğrencilerin isteğine bağlı olacak. MEB tarafından hazırlanan “Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu”na Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.