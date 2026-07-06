Adıyaman Belediyesi, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan adaylara yönelik ücretsiz genel tekrar kursu düzenliyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla hayata geçirilen program kapsamında, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (AKEM) 8 hafta boyunca eğitim verilecek. Alanında uzman eğitmenlerin görev alacağı kursta tarih, coğrafya, Türkçe ve matematik dersleri işlenecek. Haftanın beş günü gerçekleştirilecek eğitimlerde adaylar sınav öncesi konu tekrarları yaparak eksiklerini tamamlama fırsatı bulacak. Programın 8 Temmuz'da başlayacağı, kurs sonunda adayların KPSS'ye daha donanımlı ve yüksek motivasyonla hazırlanmasının amaçlandığı bildirildi.

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenecek ücretsiz genel tekrar kursu, Bahçelievler Mahallesi'ndeki AKEM'de gerçekleştirilecek. Dersler her gün saat 08.00'de başlayacak.

Sekiz hafta sürecek eğitim programında tarih, coğrafya, Türkçe ve matematik dersleri alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek. Adaylar, sınav öncesinde konu tekrarları yaparak eksik gördükleri konuları tamamlama imkânı bulacak.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, gençlerin eğitim ve kariyer yolculuğunda desteklenmeye devam edeceklerini belirterek, ücretsiz kursun tüm KPSS adaylarına açık olduğunu söyledi.

Tutdere, “Gençlerimizin hayallerine ulaşabilmesi için her alanda destek olmaya devam ediyoruz. Kamu görevine hazırlanmak isteyen kardeşlerimizin sınav sürecinde yanlarında olmak amacıyla bu genel tekrar kursunu hayata geçirdik. AKEM'de alanında uzman eğitmenlerimizle gençlerimizin eksiklerini tamamlayacak, motivasyonlarını artıracak bir program hazırladık. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve gençlerimizin geleceğine yatırım yapmak bizim için büyük önem taşıyor. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Kaynak : PERRE