Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, Besni'de görev yapan eğitim çalışanlarının banka promosyon sürecine ilişkin beklentilerini kamuoyuyla paylaştı. Yaklaşan promosyon ihalesi öncesinde gerçekleştirilen ankette, eğitim çalışanlarının daha yüksek promosyon tutarı, kısa süreli anlaşma ve ödemenin tek seferde yapılması yönündeki talepleri öne çıktı. Ertaş, yeni sürecin çalışanların beklentileri doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Türk Eğitim-Sen tarafından dijital ortamda gerçekleştirilen ankete Besni'de görev yapan 300 eğitim çalışanı katıldı. Anket sonuçlarını değerlendiren İbrahim Ertaş, önceki banka promosyon anlaşmasına katılımcıların yüzde 98,1'inin memnun olmadığını ifade etti.

Ankette promosyon sözleşmesinin süresine ilişkin soruya katılımcıların yüzde 45,4'ü 2 yıl, yüzde 32,8'i 1 yıl, yüzde 21,8'i ise 3 yıl yanıtını verdi. Ertaş, bu sonuçların ekonomik şartlar nedeniyle çalışanların daha kısa süreli anlaşmaları tercih ettiğini gösterdiğini söyledi.

Promosyon tutarına ilişkin beklentilerde ise katılımcıların yüzde 50'si 120 bin TL ve üzerini, yüzde 30,5'i 100 bin ile 110 bin TL arasını, yüzde 17,2'si ise 110 bin ile 120 bin TL arasını tercih etti. Böylece ankete katılan eğitim çalışanlarının yaklaşık yüzde 97,7'sinin 100 bin TL ve üzerinde promosyon beklentisi taşıdığı belirtildi.

Ödeme şekline ilişkin değerlendirmelerde de katılımcıların yüzde 98,1'i promosyonun tek seferde, peşin ve geri ödemesiz olarak verilmesini istedi.

Ertaş, eğitim çalışanlarının yüksek promosyon tutarının yanı sıra faizsiz kredi, düşük maliyetli bankacılık hizmetleri ve sosyal avantajlar da beklediğini ifade etti. Promosyon sürecinde sadece Besni'deki bankalarla sınırlı kalınmaması gerektiğini belirten Ertaş, Adıyaman ve Gölbaşı'ndaki banka şubelerinin de sürece davet edilmesini istedi.

Önceki promosyon anlaşmasının çalışanların beklentilerini karşılamadığını dile getiren Ertaş, gerekirse ihale sürecinin yeniden yapılması gerektiğini belirterek, eğitim çalışanlarının haklarını koruyacak, günün ekonomik şartlarına uygun ve güçlü bir promosyon anlaşmasının hayata geçirilmesi için süreci takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.