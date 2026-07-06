Adıyaman'da il genelinde sürdürülen eğitim ve öğretim faaliyetleri ile okulların mevcut durumu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen Haftalık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nda ele alındı. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun başkanlığında düzenlenen toplantıya Eğitim Müfettişleri Başkanı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri katıldı. Kentteki eğitim hizmetlerinin mevcut durumu, devam eden çalışmalar ve birimlerin sorumluluk alanlarında yürüttüğü faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, eğitim hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülmesine yönelik çalışmalar görüşüldü. Birim yöneticileri kendi çalışma alanlarındaki faaliyetlere ilişkin bilgi verirken, planlanan çalışmaların koordinasyon içerisinde yürütülmesi ve takip edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun başkanlığında Haftalık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Eğitim Müfettişleri Başkanı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri katıldı.

Toplantıda Adıyaman genelinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri ile okulların mevcut durumu değerlendirildi. Eğitim hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik çalışmalar görüşülürken, birim yöneticileri sorumluluk alanlarında devam eden faaliyetler hakkında bilgi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, eğitim hizmetlerinin koordinasyon içerisinde yürütülmesinin önemine dikkat çekerek, planlanan çalışmaların titizlikle takip edilmesini istedi.