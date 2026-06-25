Adıyaman'da görev yapan sınıf öğretmeni Muhammed Irmak, depremzede öğrencileri Yusuf Ege ve Ayaz Tümay'ın uzun süredir kurduğu İstanbul hayalini gerçeğe dönüştürdü. Konteyner kentte eğitim gören iki öğrenci, öğretmenlerinin girişimiyle ilk kez uçağa bindi, denizi gördü ve İstanbul'un tarihi ile turistik noktalarını gezme fırsatı buldu.

6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan ve enkazdan çıkarılan Yusuf Ege ile Ayaz Tümay, eğitimlerini konteyner kentte sürdürürken en büyük hayallerinin İstanbul'u görmek olduğunu öğretmenleri Muhammed Irmak ile paylaştı.

Çocukların bu hayalini gerçekleştirmek isteyen Muhammed Irmak, gerekli resmi işlemleri tamamladıktan sonra öğrencilerini İstanbul'a götürdü.

İlk kez uçağa binen öğrenciler, hayatlarında ilk kez denizi görmenin heyecanını yaşadı. Boğaz'da vapur turuna katılan çocuklar, İstanbul'un tarihi ve turistik mekânlarını gezdi, Boğaz'da yemek yedi ve çeşitli etkinliklere katılarak unutamayacakları anılar biriktirdi.

Öğretmen Muhammed Irmak, öğretmenliğin yalnızca ders anlatmaktan ibaret olmadığını belirterek, çocukların hayallerine dokunabilmenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu söyledi. Öğrencilerine umut ve yaşam sevgisi aşılamayı hedeflediğini ifade eden Irmak, bu gezinin onlar için unutulmaz bir anı olmasını istediğini dile getirdi.

Irmak ayrıca, insanların birbirlerinin mutluluğunu paylaşmasının önemine dikkat çekerek, iyiliğin çoğaldıkça daha anlamlı hale geldiğini ifade etti.

İstanbul'u ilk kez gören Yusuf Ege ile Ayaz Tümay ise yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, kendilerini bu geziyle buluşturan öğretmenleri Muhammed Irmak'a teşekkür etti.

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