2026 YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte Yükseköğretim Kurulu (YÖK), adayların tercih sürecini kolaylaştıracak önemli bir yeniliği hayata geçirdi. Artık YÖK Atlas platformuna cep telefonu ve tabletlerden de rahatlıkla erişilebilecek. Mobil uyumlu hale getirilen sistem sayesinde üniversite adayları; başarı sıralamaları, taban puanlar, kontenjanlar, doluluk oranları ve programlara ilişkin güncel bilgilere bilgisayara ihtiyaç duymadan ulaşabilecek.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Atlas'ın mobil uyumlu hale getirildiğini belirterek, adayların tercih sürecinde resmî ve güvenilir verileri esas almalarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Özvar, tercih döneminde kontenjan, başarı sıralaması, taban puanı, doluluk oranı ve programlara ilişkin ayrıntılı bilgilerin YÖK Atlas üzerinden takip edilebileceğini ifade etti.

Adaylara resmî kaynaklardan yararlanmaları çağrısında bulunan Özvar, "Kararlarınızı resmî verilere dayandırın. Tercih sürecinde güvenilir bilgi kaynaklarının kullanılması büyük önem taşıyor. Bilgiyle yapılan tercih, geleceğe güvenle atılan ilk adımdır." ifadelerini kullandı.

YÖK Atlas'ta programların başarı sıralamaları, taban puanları, kontenjanları, doluluk oranları, akreditasyon durumları ve öğretim elemanı yapısına ilişkin çok sayıda güncel bilgi yer alıyor. Mobil uyumluluk sayesinde adaylar bu verilere telefon ve tabletlerinden de kolaylıkla görüntüleyebilecek.

Yurt dışında eğitim planlayan adaylara da uyarılarda bulunan Prof. Dr. Erol Özvar, tercih edilecek üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığının kayıt yaptırılmadan önce mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Tanınmayan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denklik verilmesinin mümkün olmadığını hatırlatan Özvar, hiçbir üniversite veya program için önceden denklik garantisi verilemeyeceğini ifade ederek adayların yalnızca doğrulanabilir ve resmî bilgi kaynaklarını kullanmaları gerektiğini söyledi.