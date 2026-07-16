Adıyaman'ın Kâhta ilçesinde uzun yıllar İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak görev yapan, son olarak Malatya'nın Yazıhan İlçe Millî Eğitim Müdürü olan Sadun Kılınç, Cumhurbaşkanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen görev değişikliği kapsamında Karaman İl Millî Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi. Eğitim camiasında yakından tanınan Kılınç'ın önümüzdeki günlerde devir teslim sürecini tamamlayarak yeni görevine başlaması bekleniyor.

Karaman İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın yerine görevlendirilen Sadun Kılınç, eğitim yöneticiliği kariyeri boyunca Adıyaman ve Malatya'da farklı görevlerde bulundu. Kâhta İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü görevini uzun yıllar yürüten Kılınç, son olarak Malatya'nın Yazıhan ilçesinde İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak hizmet veriyordu.

1973 yılında Adıyaman'ın Kâhta ilçesinde doğan Sadun Kılınç, ilköğrenimini Kâhta Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda, ortaöğrenimini ise Kâhta Lisesi'nde tamamladı. Burdur Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Karaca Köyü'nde müdür yetkili öğretmen olarak meslek hayatına başladı.

2001 yılında Eğitim Kurumları Yönetici Seçme Sınavı'nda Diyarbakır Bölge Birincisi olan Kılınç, ardından Yönetici Yerleştirme Sınavı'nda da Malatya Bölge Birincisi olarak okul müdürlüğüne atandı.

Görev hayatı boyunca 2004 yılında Adıyaman Sincik İlçe Millî Eğitim Müdürü, 2007 yılında Malatya Akçadağ İlçe Millî Eğitim Müdürü, 2010 yılında ise Adıyaman Kâhta İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak görev yapan Kılınç, 2013 yılında Malatya İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü, 2017 yılında ise İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2020 yılından bu yana Malatya Yazıhan İlçe Millî Eğitim Müdürü görevini yürütüyordu.

Akademik çalışmalarını da sürdüren Sadun Kılınç, Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. "Örgütsel Adaletin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ve Örgütsel Sinizm Tutumlarına Etkisi" başlıklı tez çalışması uluslararası hakemli bir dergide İngilizce makale olarak yayımlandı. 2019 yılında İnönü Üniversitesi'nde doktora eğitimine başlayan Kılınç, orta düzeyde İngilizce ve Almanca biliyor. Evli ve iki çocuk babası.