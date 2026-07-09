Adıyaman'da eğitim alanında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi, sahada karşılaşılan sorunların ele alınması ve çözüm önerilerinin paylaşılması amacıyla Eğitime Destek Platformu Temmuz Ayı Toplantısı gerçekleştirildi. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un katıldığı toplantıda, il genelinde eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile eğitim paydaşları aynı masa etrafında buluştu. Eğitim hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik görüşlerin paylaşıldığı toplantıda, Adıyaman'daki eğitimin mevcut durumu kapsamlı şekilde değerlendirildi. Katılımcılar sahadaki gözlemlerini, karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini aktarırken, kurumlar arası iş birliği ve ortak çalışma anlayışı çerçevesinde yapılabilecek çalışmalar üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Eğitime Destek Platformu Temmuz Ayı Toplantısı'na katılan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve eğitim paydaşlarıyla bir araya geldi.

İl genelinde eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Adıyaman'daki eğitim hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirildi.

Katılımcılar, eğitim hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik görüş ve önerilerini paylaşırken, sahada karşılaşılan sorunlar ile bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, eğitimin niteliğinin artırılmasında kurumlar arası iş birliği ve ortak aklın önemine dikkat çekti. Tosun, eğitime katkı sunan tüm paydaşlarla koordinasyon içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Toplantı, katılımcıların eğitim alanındaki değerlendirme ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: PERRE