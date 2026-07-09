Adıyaman İl Özel İdaresi yetkilileri, Samsat ilçesinde devam eden ve planlanan yatırımları yerinde incelemek amacıyla kapsamlı ziyaret programı gerçekleştirdi. Adıyaman Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş ile beraberindeki heyet, 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında yapımı süren 30 kilometrelik bitümlü sıcak karışım asfalt yol çalışmalarını sahada değerlendirdi. Program kapsamında Kuştepe ve Bağarası köyleri güzergâhındaki yol çalışmaları incelenirken, Ovacık ve Bayırlı köylerinde kısa süre içinde başlaması planlanan asfalt çalışmaları öncesinde de güzergâhta inceleme yapıldı. Heyet ayrıca tütün tarlalarında çalışan tarım işçileri, Samsatlı Kadın Girişimciler Kooperatifi ve Safvan Bin Muattal Hazretleri Türbesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Vali Yardımcısı ve Adıyaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş ile beraberindeki heyet, ilk olarak 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında Samsat ilçesinde yapımı devam eden 30 kilometrelik bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt yol çalışmalarını inceledi.

Kuştepe ve Bağarası köyleri güzergâhında devam eden çalışmalar kapsamında 30 kilometrelik asfalt yolun 10 kilometresinin tamamlandığı bildirildi. Heyet, sahadaki çalışmaları yerinde değerlendirerek mevcut durum hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Ovacık ve Bayırlı köyleri güzergâhına geçen heyet, kısa süre içerisinde başlanması planlanan BSK asfalt çalışmaları öncesinde incelemelerde bulundu. Güzergâhta yapılması planlanan yol çalışmaları değerlendirildi.

Program kapsamında tütün tarlalarında çalışan tarım işçileri de ziyaret edildi. Tarlalarda çalışan emekçilerle görüşen heyet, işçilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Samsat Belediyesi öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren Samsatlı Kadın Girişimciler Kooperatifi'ni de ziyaret eden heyet, ilçeye özgü yöresel lezzetlerden taplamanın üretim sürecini yerinde inceledi. Kooperatif yetkililerinden geleneksel üretim aşamaları hakkında bilgi alınırken, kadın girişimcilerin üretime ve yöresel değerlerin yaşatılmasına sunduğu katkılar değerlendirildi.

Heyet daha sonra Samsat ilçesinde bulunan Safvan Bin Muattal Hazretleri Türbesi'nde incelemelerde bulundu. Sahabe Makamı'ndaki ziyarette cami ve çevresinde yapılması planlanan düzenleme çalışmaları ele alınarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Özel İdaresi yetkilileri, ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, yerel üretim ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi ile tarihi ve manevi değerlerin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: PERRE