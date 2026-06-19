Adıyaman’ın Samsat ilçesi kıyılarında bulunan Atatürk Barajı’nda su seviyesinin yükselmesiyle birlikte geçtiğimiz yıl ortaya çıkan adacıklar yeniden sular altında kaldı. Kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışların ardından baraj gölünde su seviyesi yüzde 100’e ulaşırken, kıyı kesimlerindeki bazı alanlar da suyla kaplandı. Geçen yıl kuraklığın etkisiyle ortaya çıkan adalar ve kıyı şeridindeki değişim bu yıl yerini yükselen su seviyesine bıraktı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle Atatürk Barajı’nın Samsat kıyılarında su yaklaşık 150 ila 200 metre çekilmiş, baraj içerisinde çok sayıda adacık gün yüzüne çıkmıştı.

2025 yılı Eylül ayında Samsat iskelesine yaklaşık 600 metre uzaklıkta bulunan ada ve burada yer alan “Samsat” yazısı da görüntülenmişti. Yazının taşıyıcı ayaklarının yaklaşık 6 metre uzunluğunda olduğu belirlenmişti.

Kış ve ilkbahar döneminde bölgede etkili olan kar ve yağmur yağışlarıyla birlikte baraj gölündeki su seviyesi yeniden yükseldi. Atatürk Barajı’nda doluluk oranının yüzde 100’e ulaşmasının ardından geçtiğimiz günlerde tahliye kapakları da açıldı.

Su seviyesindeki yükseliş nedeniyle Samsat kıyısındaki bazı meyve bahçeleri ve iskele bölümü sular altında kaldı. Daha önce görülebilen çok sayıda ada ise tamamen gözden kayboldu.

Baraj içerisinde yer alan ve üzerinde “Samsat” yazısının bulunduğu ada da yükselen suların altında kalırken, yazının bulunduğu bölümün suyla temas etmeye başladığı görüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, bölgede yaşanan yağışların bereket getirdiğini belirterek, su seviyesinin geçen yıla göre yaklaşık 5 ila 6 metre yükseldiğini söyledi.

Fırat, kuraklık nedeniyle oluşan kaygıların yerini umutlu bir bekleyişe bıraktığını ifade ederek, yağışların hem tarımsal üretime hem de su kaynaklarına olumlu katkı sağladığını dile getirdi.

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