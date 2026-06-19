Adıyaman’ın Kahta ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Motor bölümünden yükselen alevleri fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Kahta ilçesinde Kubilay Ortaokulu civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 02 AFM 205 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden sürücü, aracı güvenli bir noktada durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını önledi. Yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde hasar oluştuğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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