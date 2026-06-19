Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Elektrik panosunda başladığı belirtilen yangında dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, Kahta ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi Aydın Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iş merkezindeki elektrik panosu tesisatında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe yol açtı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin kontrol altına alınmasını sağladı.

Yangın sırasında oluşan yoğun dumandan etkilenen M.T. (37) ile F.T. (50), sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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