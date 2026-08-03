Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi ile birlikte H. Zeynel Camii'nde Cuma namazının ardından Kur'an kursu öğrencileri ve camiye gelen çocuklarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada çocuklara dondurma ikram edilirken, samimi anlar yaşandı.

Cami avlusunda çocuklarla sohbet eden Başkan Hallaç, onların mutluluğunu paylaşarak tek tek ilgilendi. Etkinlikte çocukların sevinci dikkat çekerken, aileler de gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Başkan Mehmet Can Hallaç, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine dikkat çekerek, Kur'an kurslarının çocukların dini ve ahlaki gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Çocukların eğitim ve gelişim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirten Hallaç, onların yüzündeki tebessümün kendileri için en büyük mutluluk olduğunu ifade etti.

Kahta Belediyesi'nin ilçedeki farklı Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklara yönelik dondurma ikramlarının da sürdüğü bildirildi. Böylece belediye, yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklarla bir araya gelerek çeşitli etkinliklerle destek vermeye devam ediyor.