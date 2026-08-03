Kahta ilçesine bağlı Bazik Bölgesi'nde yürütülen içme suyu projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında bölgeye kazandırılan bin tonluk içme suyu deposuyla birlikte 5 köyün Atatürk Barajı suyuna kavuşması hedefleniyor.

İl Genel Meclis Üyesi Turan Yıldırım, uzun yıllardır beklenen içme suyu sorununa kalıcı çözüm sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti. Proje kapsamında Şenköy, Güneyevler, Sultanmağara, Havik ve Köseler köylerinin yeni su hattından faydalanacağını ifade eden Yıldırım, eskiyen içme suyu borularının da yenilendiğini söyledi.

Yıldırım, ekiplerin sahada yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, projenin hayata geçirilmesine destek veren AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. İshak Şan ile Resul Kurt'a, Adıyaman Valiliğine, Kahta Kaymakamlığına, İl Özel İdaresi ekiplerine ve katkı sunan köy halkına teşekkür etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bin ton kapasiteli içme suyu deposunun hizmete alınmasıyla birlikte Bazik Bölgesi'ndeki 5 köyün Atatürk Barajı suyundan faydalanması planlanıyor.