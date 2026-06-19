Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan motosiklet hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralanırken, çarpışma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Kahta ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F.K. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki hafif ticari araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü F.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.D. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin kontrolden çıkarak hafif ticari araca çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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