Adıyaman’ın Samsat ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Sahabe Safvan Bin Muattal Camii ve Külliyesi’nde yaşanan nem ve rutubet sorunu vatandaşların gündemine oturdu. Türkiye’de kabri kesin olarak bilinen iki sahabeden biri kabul edilen Safvan Bin Muattal adına inşa edilen külliyede, özellikle bodrum katta görülen nem izleri, sıva kabarmaları ve rutubet kaynaklı yıpranmalar dikkat çekiyor. Vatandaşlar, inanç turizmi açısından önemli bir değere sahip olan yapıda kapsamlı teknik inceleme yapılmasını ve kalıcı çözümler üretilmesini istiyor.

Külliyede özellikle kapalı alanlarda hissedilen rutubet kokusu ve bazı bölümlerde gözlemlenen yıpranmaların zamanla arttığı belirtiliyor.

Vatandaşlar, sorunun yalnızca temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarıyla çözülemeyeceğini ifade ederek, yapının geleceği açısından gerekli teknik adımların atılması gerektiğini dile getiriyor.

Safvan Bin Muattal Camii ve Külliyesi'nin Adıyaman’ın en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, yapının korunmasının büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Uzmanların değerlendirmelerine göre uzun süre kontrol altına alınamayan nem ve rutubet; sıva kabarmaları, küf oluşumu, duvar kaplamalarında bozulmalar ve yapı malzemelerinde dayanım kaybına yol açabiliyor.

Vatandaşlar, sorunun kaynağının belirlenmesi amacıyla su yalıtımı, drenaj, havalandırma ve yağmur suyu tahliye sistemlerinin uzman ekipler tarafından incelenmesini talep ediyor.

Külliyenin bakım ve korunmasından sorumlu kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, böylesine önemli bir manevi mirasın daha fazla zarar görmeden gerekli bakım ve onarım çalışmalarının başlatılmasını istiyor.

Adıyaman’ın inanç turizmi açısından önemli değerlerinden biri olan Sahabe Safvan Bin Muattal Camii ve Külliyesi’nde yaşanan nem ve rutubet sorununun çözümü için atılacak adımlar merakla bekleniyor.