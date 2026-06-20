Adıyaman’da bazı mezarlıklarda yaşandığı öne sürülen çiçek hırsızlığı iddiaları vatandaşların tepkisini çekti. Yakınlarının mezarlarına diktikleri çiçeklerin sökülerek götürüldüğünü belirten vatandaşlar, bunun yalnızca maddi bir kayıp olmadığını, aynı zamanda vefat edenlerin hatırasına ve geride kalanların duygularına yönelik saygısızlık olduğunu ifade etti. Kentte farklı mezarlıklarda benzer şikâyetlerin gündeme geldiği belirtilirken, vatandaşlar mezarlıklardaki güvenlik ve denetimlerin artırılmasını istedi.

Yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, mezar başına bırakılan çiçeklerin bir hatıra, vefa ve sevgi göstergesi olduğunu dile getirdi.

Çiçeklerin sökülüp götürülmesinin mezar sahiplerinin acılarını yeniden tazelediğini belirten vatandaşlar, bu tür olayların toplum vicdanını da yaraladığını ifade etti.

Bazı vatandaşlar, mezarlıklarda yaşanan bu tür olayların basit bir hırsızlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, manevi değerlere zarar veren davranışların önlenmesi çağrısında bulundu.

Mezarlıkların şehirlerin ortak hafızasını oluşturan önemli alanlar olduğunu dile getiren vatandaşlar, buralara yönelik daha fazla duyarlılık gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşlar ayrıca yerel yönetimlerden ve ilgili kurumlardan mezarlıklarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ederek, bu alanların korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Mezarlıklardaki saygı ve duyarlılık kültürünün korunmasının önemine dikkat çeken vatandaşlar, herkesin ortak değerlere sahip çıkması gerektiğini ifade etti.