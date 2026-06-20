Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, yüksek kira bedelleri ve iş yeri yetersizliği nedeniyle eylem yapan Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi esnafına destek verdi. Sanayi esnafının yaşadığı sorunların artık ertelenemez bir noktaya ulaştığını belirten Alsan, Adıyaman’ın büyüyen üretim kapasitesine cevap verecek kalıcı çözümün Orta Ölçekli Sanayi Sitesi olduğunu söyledi. Esnafın taleplerinin haklı olduğunu ifade eden Alsan, üretim yapan, istihdam sağlayan ve şehir ekonomisine katkı sunan sanayi esnafının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafların artan kira maliyetleri nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten Alsan, birçok işletmenin aynı dükkânı paylaşarak faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Bu durumun Adıyaman sanayisinin mevcut alanlar içerisinde sıkıştığının açık göstergesi olduğunu ifade eden Alsan, sanayi alanlarının genişletilmesi gerektiğini dile getirdi.

Daha önce de Orta Ölçekli Sanayi Sitesi talebini gündeme getirdiklerini hatırlatan Alsan, Adıyaman’ın üretim kapasitesini artıracak ve yeni yatırım alanları oluşturacak projelerin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Yetkililere çağrıda bulunan Alsan, sanayi esnafının ortaya koyduğu taleplerin dikkate alınması gerektiğini belirterek, sorunun geçici uygulamalarla değil kalıcı yatırımlarla çözülebileceğini ifade etti.

Açıklamasının sonunda sanayi esnafının yanında olmaya devam edeceklerini belirten Alsan, Anahtar Parti olarak sürecin takipçisi olacaklarını ve çözüm önerilerini gündemde tutmayı sürdüreceklerini kaydetti.