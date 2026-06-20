Adıyaman’ın tarım, içme suyu ve enerji alanındaki en büyük yatırımlarından biri olan Koçali Barajı’nda yeni bir döneme girildi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, deprem sonrası yürütülen teknik çalışmaların tamamlandığını belirterek projede yeniden sahaya dönüldüğünü açıkladı. Toplam yatırım büyüklüğü 22,4 milyar liraya ulaşan Koçali Barajı tamamlandığında 297 milyon metreküp su depolayacak, 187 bin dekar tarım arazisini modern sulamayla buluşturacak ve Adıyaman’ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacına katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'e incelemeleri sırasında Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan ve Hüseyin Özhan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, DSİ Bölge Müdürü Kazım Doğru ile kurum yetkilileri ve vatandaşlar eşlik etti.

Vali Küçük: 'Adıyaman Bir Çukurova'ya Dönüşecektir'

İncelemelerin ardından konuşan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Koçali Barajı'nın kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Vali Küçük, 'Bugün Tarım ve Orman Bakan Yardımcımızla Adıyaman'ımızın geleceği açısından büyük önem taşıyan, tarımımıza, ekonomimize ve sosyal kalkınmamıza uzun yıllar hizmet edecek olan Koçali Barajı inşaatında incelemelerde bulunduk. Gördük ki Koçali Barajı planlandığı şekilde ilerliyor. Bundan dolayı da gayet memnunuz. İlimize kazandırılan bu önemli yatırım dolayısıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza, tüm kurumlarımıza, teknik ekiplerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.' dedi.

Suyun sadece doğal bir kaynak olmadığını belirten Vali Küçük, 'Su aynı zamanda üretimin, kalkınmanın ve refahın en önemli unsurlarından biridir. Özellikle tarımın lokomotif sektör olduğu Adıyaman'da suya yapılan her yatırım çiftçimize, üreticimize ve geleceğimize yapılan yatırımdır.' ifadelerini kullandı.

Baraj tamamlandığında 297 milyon metreküp su depolama kapasitesine ulaşacağını belirten Küçük, 'Yaklaşık 187 bin dekar tarım arazisi modern sulama imkanına kavuşacak. Bunun yanında ilimizin içme suyu ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacak, enerji üretimi de gerçekleştirilecek. Koçali Barajı'nın hizmete alınmasıyla birlikte tarımsal üretimde verimlilik artacak, ürün çeşitliliği gelişecek, çiftçimizin gelir seviyesi yükselecek ve tarıma dayalı sanayimizin büyümesi için güçlü bir zemin oluşacaktır. Tabiri caizse Adıyaman bir Çukurova'ya dönüşecektir.' dedi.

Bakan Yardımcısı Gizligider: '57 Milyar Liralık Yatırım Yapıldı'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ise son 23 yılda Adıyaman'a önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, 'Son 23 yılda Adıyaman'a su, sulama, taşkın koruma, içme suyu ve enerji alanlarında toplam 57 milyar liralık yatırım yapıldı. 104 tesis hizmete alındı. Cumhuriyet tarihi boyunca Adıyaman'da yapılan yatırımların ve tesislerin yüzde 72'si son 23 yılda hayata geçirildi.' dedi.

Bu yatırımlarla birlikte 530 milyon metreküpten fazla ilave su depolama kapasitesi oluşturulduğunu kaydeden Bakan Yardımcısı Gizligider, yaklaşık 200 bin dekar arazinin sulamaya açıldığını, 1 milyon dekarlık alanda arazi toplulaştırmasının tamamlandığını ve 42 milyon metreküp içme suyuyla şehirlerin su güvenliğinin güçlendirildiğini ifade etti.

'Çetintepe Barajı Yüzde 38 Doluluğa Ulaştı'

Adıyaman'da devam eden diğer projelere de değinen Bakan Yardımcısı Gizligider, 'Geçtiğimiz yıl Sayın Bakanımızın teşrifleriyle su tutma merasimini gerçekleştirdiğimiz Çetintepe Barajı bugün itibarıyla yüzde 38 doluluk seviyesine ulaştı. Gömükan Barajı'nda gövde dolgusu tamamlandı, bu yıl su tutma hazırlıkları başladı. Sulama çalışmalarının 2027 yılında tamamlanmasıyla yaklaşık 73 bin dekar arazi modern sistemle sulanacak.' ifadelerini kullandı.

Bebek-1 Pompaj Sulama Şebekesi'nin tamamlandığını belirten Bakan Yardımcısı Gizligider, 5 bin 860 dekar alanın sulanacağını, Çelikhan Çat Barajı Sulaması'nda yıl sonuna kadar 13 bin dekar alanın sulamaya hazır hale getirileceğini söyledi.

Göksun-Araban Aksu Regülatörü ile Besni-Keskin İletim Hattı işinin ihalesinin gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Yardımcısı Gizligider, yaklaşık 8 milyar liralık yatırımın bölgenin sulama altyapısını güçlendireceğini dile getirdi.

'2026 Yılında 2,2 Milyar Liralık Ödenek Ayrıldı'

Adıyaman'da toplam yatırım bedeli 67,5 milyar lirayı bulan 75 ayrı işin sürdüğünü belirten Gizligider, 'Sadece 2026 yılı için Adıyaman'a 2,2 milyar liralık ödenek tahsis edilmiş durumda. Amacımız Adıyaman'ın her damla suyunu değerlendirmek, üretimi ve çiftçimizin gelirini artırmak, vatandaşlarımızın içme suyunu güvence altına almak ve şehrimizi taşkın riskine karşı daha güçlü hale getirmektir.' dedi.

'Koçali Karmaşığı Aşıldı'

Koçali Barajı'nın yapım sürecinde yaşanan teknik sorunların çözüldüğünü ifade eden Gizligider, 'Koçali Barajı yapım sürecinde özellikle deprem öncesi ve deprem sonrasında bazı teknik sorunlarla karşılaştık. Dünyada bilim literatürüne 'Koçali Karmaşığı' olarak ifade edilen zemin sorunu vardı. Ancak bugün itibarıyla bu sorunu aştık. Uluslararası ve ülkemizin çok kıymetli bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucunda barajın aynı yerinde ve aynı tipte inşa edilmesine karar verildi.' İfadelerini kullandı.

'Çalışmalar Yoğun Şekilde Devam Ediyor'

Revizyon sürecinin tamamlandığını vurgulayan Gizligider, 'Detaylı mühendislik çalışmaları, jeolojik incelemeler ve proje revizyonlarının ardından zemin problemleri çözüme kavuşturuldu. Deprem sonrası gerekli revizyonlar tamamlandı. Koçali Barajı'nın aynı yerinde ve aynı tipte inşa edilmesi yönünde karar alındı. Bugün sahada gördüğünüz iş makineleri, ekipmanlar ve çalışanlarımız değerlendirme sürecinin geride kaldığını gösteriyor. Çalışmalar yeniden hız kazandı.' ifadelerini kullandı.

'Zaman Kaybı Yaşanmadı'

Baraj sahasında ulaşım yolları, derivasyon tüneli ve birçok altyapı imalatının tamamlandığını kaydeden Bakan Yardımcısı Gizligider, 'Barajın yeriyle ilgili teknik çalışmalar sürerken biz boş durmadık. Normalde önce baraj yapılır, ardından iletim hatları inşa edilir. Burada teknik çalışmalar devam ederken iletim tünellerini tamamlayarak Adıyaman adına önemli bir avantaj sağladık. Dolayısıyla herhangi bir zaman kaybı yaşanmadı.' dedi.

'Sulama Tünellerinde Fiziki Gerçekleşme Yüzde 90'ı Aştı'

Koçali Projesi kapsamında sulama yaklaşım kanalı ve tüneli işinde fiziki gerçekleşmenin yüzde 90'ın üzerine çıktığını belirten Bakan Yardımcısı Gizligider, ana iletim hattı ve sulama sistemiyle yaklaşık 187 bin dekar tarım arazisinin modern sulamaya kavuşacağını söyledi.

Bakan Yardımcısı Gizligider, Adıyaman'ın gelecekteki içme suyu ihtiyacını karşılayacak tesislerin proje çalışmalarının tamamlandığını, hidroelektrik santral yapılarının da proje kapsamında planlanan yatırımlar arasında yer aldığını ifade etti.

Bakan Yardımcısı Gizligider, toplam yatırım büyüklüğü 22,4 milyar liraya ulaşan Koçali Barajı Projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 8 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini, çalışmaların tamamlanmasıyla barajın 2028 yılında hizmete alınmasının hedeflendiğini kaydetti.

Bakan yardımcısı Gizligider, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Bugün bizim için son derece önemli bir gün. Size bir bilgi paylaşayım; son 23 yılda AK Parti iktidarımız döneminde Adıyaman'a su, sulama, taşkın koruma, içme suyu ve enerji alanlarında toplam 57 milyar TL yatırım yapıldı. Bu kapsamda 104 tesis hizmete alındı. Cumhuriyet tarihi boyunca Adıyaman'da yapılan yatırımların ve tesislerin yüzde 72'si son 23 yılda hayata geçirildi.

Bu yatırımlar sayesinde Adıyaman'a 530 milyon metreküpten fazla ilave su depolama kapasitesi kazandırıldı. Yaklaşık 200 bin dekar arazi sulamaya açıldı, 1 milyon dekar arazinin toplulaştırma tescili yapıldı ve 42 milyon metreküp içme suyu kapasitesiyle şehirlerimizin ve ilçelerimizin su güvenliği güçlendirildi.

Biz bugün sadece mevcut yatırımlarımızı değil, aynı zamanda şehrimizin geleceğini şekillendiren büyük projeleri de konuşuyoruz. Geçtiğimiz yıl Sayın Bakanımızın teşrifleriyle su tutma merasimini gerçekleştirdiğimiz Adıyaman Çetintepe Barajı, bugün itibarıyla yüzde 38 doluluk seviyesine ulaştı. Bu tablo bizlere Adıyaman'ın su geleceğinin çok daha güçlü ve güvenli olacağını gösteriyor.

Yine Adıyaman'ın önemli projelerinden biri olan Gömükan Barajı'nda gövde dolgusu 2025 yılı sonu itibarıyla tamamlandı. Bu yıl su tutma hazırlıklarına başlandı. Devam eden sulama işlerinin 2027 yılında tamamlanmasıyla yaklaşık 73 bin dekar arazi modern sistemlerle sulanmış olacak.

Deprem sonrası yeniden ele aldığımız Koçali Barajı Projesi'nde gerekli revizyonlar tamamlandı ve çalışmalar yeniden başladı. Elbette çok önemli olan hususlardan biri de sadece suyu depolamak değil, onu bekleyenlere ulaştırmaktır. Bu kapsamda Bebek-1 Pompaj Sulama Şebekesi'ni tamamladığımızı ifade etmek istiyorum. Bu projeyle 5 bin 860 dekar alan sulanmış olacak.

Yine Çelikhan Çat Barajı Sulaması işinde de çalışmalarda sona geldik. Bu yıl sonunda 13 bin dekarlık alanı sulamaya hazır hale getirmiş olacağız.

Göksun-Araban Aksu Regülatörü Besni-Kesin İletim Hattı işinin ihalesini gerçekleştirdik. Yaklaşık 8 milyar TL büyüklüğündeki bu proje, bölgenin sulama altyapısını güçlendirecek son derece stratejik bir yatırım olarak görülmektedir.

Tut Savak Regülatörü Sulaması, Karahöyük Sulaması, Kınık Sulaması ve diğer sulama yatırımlarımızla birlikte Adıyaman'da üretimi, verimi ve çiftçimizin gelirini artırmaya devam edeceğiz.

Diğer taraftan içme suyu alanında da vatandaşlarımızın ihtiyacını uzun yıllar boyunca güvence altına alacak önemli projeleri sürdürüyoruz. Atatürk Barajı'ndan Adıyaman'a içme suyu temini projesinin yapım çalışmalarını bu yıl tamamlamış olacağız.

Ayrıca Recep İçme Suyu İsale Hattı'nı hizmete alarak yıllık 4,2 milyon metreküp kaliteli içme suyunu vatandaşlarımızın kullanımına sunduk.

Tut ilçe merkezi, Besni Topluca Hayırlı Deresi ve diğer taşkın koruma tesisleriyle yerleşim yerlerimizi taşkın risklerine karşı daha güvenli hale getirdik.

Gölbaşı ilçemize 43 bin dekar sulama faydası sağlayacak Aksu Barajı'nın proje yapım çalışmaları da hızla devam ediyor. En kısa sürede proje çalışmalarını tamamlamış olacağız.

Bugün Adıyaman'da toplam 67,5 milyar lira yatırım bedeline sahip 75 ayrı işimiz bulunmaktadır. Sadece 2026 yılında Adıyaman'a 2,2 milyar TL ödenek tahsis edilmiş durumdadır.

Amacımız Adıyaman'ın her damla suyunu değerlendirmek, üretimi ve çiftçimizin gelirini artırmak, vatandaşlarımızın içme suyunu güvence altına almak ve şehrimizi taşkın risklerine karşı daha güçlü hale getirmektir.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü Adıyaman'ın her derdine deva olma gayretleri bizim faaliyet alanlarımız için de geçerlidir. Her bir projenin her bir detayına hâkim olmaları nedeniyle kendilerine şükranlarımı sunuyorum.

İletim hatları ve enerji yapılarıyla birlikte Koçali Barajı, bölgenin en büyük kalkınma projelerinden biri olarak görülmelidir. Koçali Barajı'nın tamamlandığını hayal edelim; yaklaşık 297 milyon metreküp su depolayacak bu baraj, Adıyaman'ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacına çok önemli katkılar sağlayacak ve enerji üretimine de büyük destek verecektir.

Bugün toplam yatırım büyüklüğü 22,4 milyar TL'ye ulaşan Koçali Barajı Projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 8 milyar TL yatırım gerçekleştirdik.

Bilindiği üzere Koçali Barajı'nın yapım sürecinde bazı sorunlarla karşılaşıldı. Özellikle deprem öncesinde ve sonrasında ortaya çıkan teknik zorluklar yaşandı. Bunların başında, bilim dünyasında da 'Koçali Karmaşığı' olarak ifade edilen zemin problemi geliyordu.

Ancak bugün itibarıyla bu sorunu aştık. Gerek uluslararası uzmanlarla gerekse ülkemizin çok değerli bilim insanlarıyla kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Sonuç olarak barajın aynı yerinde ve aynı tipte inşa edilmesine karar verildi.

Yani şunu ifade etmek istiyorum; yeniden yapılan değerlendirmeler, depremin etkilerinin detaylı şekilde incelenmesi ve teknik analizlerin ardından kararın doğruluğu teyit edilmiştir. Kaldığımız yerden çok daha hızlı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Detaylı mühendislik çalışmaları, jeolojik incelemeler ve proje revizyonları neticesinde zemin problemleri çözüme kavuşturuldu. Deprem sonrası gerekli revizyonlar tamamlandı ve Koçali Barajı'nın aynı yerinde, aynı tipte inşa edilmesi yönünde karar alındı.

Bugün sahada gördüğünüz iş makineleri, ekipmanlar ve çalışanlarımız da değerlendirme ve revizyon süreçlerinin geride kaldığını göstermektedir. Çalışmalar yeniden hız kazanmış durumda ve önümüzdeki süreçte bu tempoyu daha da artıracağız.

Bugün itibarıyla baraj sahasındaki ulaşım yolları, derivasyon tüneli, dolusavak tüneli ve birçok önemli altyapı imalatı tamamlanmıştır.

Burada bir parantez açmak istiyorum. Barajın yeriyle ilgili teknik çalışmalar devam ederken biz boş durmadık. İletim tünellerinin tamamlanmış olması bölge açısından son derece önemlidir. Normal şartlarda önce baraj yapılır, ardından iletim hatları inşa edilir. Ancak burada teknik çalışmalar sürerken iletim hatlarını tamamlayarak Adıyaman adına önemli bir zaman avantajı elde ettik. Dolayısıyla herhangi bir zaman kaybı söz konusu değildir.

Koçali Projesi'nin önemli bileşenlerinden biri olan sulama yaklaşım kanalı ve tüneli işinde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 90'ın üzerine çıkmıştır. Yani tamamlanma aşamasına gelmiş bulunuyoruz.

Projenin en önemli unsurlarından biri olan Koçali Ana İletim Hattı ve Sulaması kapsamında yaklaşık 187 bin dekar alanı sulayacak sistemin omurgasını oluşturan tünel ve iletim hattı çalışmalarında da önemli ilerlemeler sağladık.

Adıyaman'ın gelecekteki içme suyu ihtiyacını karşılayacak içme suyu tesislerinin proje çalışmalarını tamamlamış durumdayız. Ayrıca enerji üretimine yönelik HES yapıları da proje kapsamında planlanan önemli yatırımlar arasında yer almaktadır.'

Kaynak : PERRE