Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk gününde okul önlerinde bekleyen ailelerle bir araya geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin bulunduğu okulları ziyaret eden Tutdere, öğrencilerini heyecanla bekleyen velilerle sohbet ederek moral verdi. Sınav sürecinin yalnızca öğrenciler için değil aileler için de önemli bir dönem olduğunu belirten Tutdere, ailelerin duygu ve düşüncelerini dinleyerek başarı temennilerini paylaştı.

YKS'nin gerçekleştirildiği okulların çevresinde incelemelerde bulunan Başkan Tutdere, çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen anne ve babalarla tek tek görüştü.

Velilerle sohbet eden Tutdere, sınav sürecinin aileler açısından da büyük emek ve fedakârlık gerektirdiğini ifade etti.

Öğrencilerin uzun bir hazırlık döneminin ardından sınava girdiklerini belirten Tutdere, ailelerin de aylar boyunca aynı heyecanı ve beklentiyi yaşadığını söyledi.

Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Tutdere, gençlerin eğitim hayatlarında önemli bir aşamadan geçtiğini belirterek sınav sonuçlarının hayırlı olmasını temenni etti.

Okul çevresinde bekleyen aileler ise gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade ederek Başkan Tutdere’ye teşekkür etti.

Veliler, sınav stresinin yoğun yaşandığı bir günde yapılan ziyaretin kendilerine moral verdiğini ve yalnız olmadıklarını hissettirdiğini dile getirdi.

Öte yandan Adıyaman Belediyesi ekipleri de sınav merkezleri önünde öğrenci ve velilere yönelik destek çalışmalarını sürdürerek çeşitli ikramlarda bulundu.

Öğrencilerin uzun bir hazırlık döneminin ardından sınava girdiklerini belirten Tutdere, ailelerin de aylar boyunca aynı heyecanı ve beklentiyi yaşadığını söyledi.

Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Tutdere, gençlerin eğitim hayatlarında önemli bir aşamadan geçtiğini belirterek sınav sonuçlarının hayırlı olmasını temenni etti.

Okul çevresinde bekleyen aileler ise gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade ederek Başkan Tutdere’ye teşekkür etti.

Veliler, sınav stresinin yoğun yaşandığı bir günde yapılan ziyaretin kendilerine moral verdiğini ve yalnız olmadıklarını hissettirdiğini dile getirdi.

Öte yandan Adıyaman Belediyesi ekipleri de sınav merkezleri önünde öğrenci ve velilere yönelik destek çalışmalarını sürdürerek çeşitli ikramlarda bulundu.

Kaynak : PERRE