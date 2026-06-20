Adıyaman Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilerin sınav sabahında yanında olmak amacıyla kent genelindeki sınav merkezlerinde ikram stantları kurdu. Belediye ekipleri tarafından öğrencilere ücretsiz su, kek ve meyve suyu dağıtılırken, okul önlerinde bekleyen veliler de ikramlardan faydalandı. Sınav heyecanının yaşandığı sabah saatlerinde gerçekleştirilen uygulama, hem öğrenciler hem de aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında, sınavların yapıldığı okulların önünde stantlar oluşturuldu.

Belediye ekipleri, sınav merkezlerine gelen öğrencilere su, kek ve meyve suyu ikram ederek sınav öncesinde destek verdi.

Sadece öğrenciler değil, okul çevresinde bekleyen veliler de belediye personeli tarafından yapılan ikramlardan yararlandı.

Bir yıl boyunca sınava hazırlanan öğrencilerin heyecanına ortak olan uygulama, sınav merkezlerinde olumlu karşılandı.

Öğrenciler ve veliler, yapılan hizmet nedeniyle belediye ekiplerine teşekkür etti.

Belediye personelleri sınav merkezlerinde görev alarak öğrencilerin sınav öncesi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oldu.

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, YKS’nin ikinci oturumu öncesinde de sınav merkezlerinde benzer ikramların sürdürüleceği belirtildi.

Belediye yetkilileri, sınava girecek tüm öğrencilere başarı dileklerini ileterek, eğitim hayatlarının önemli aşamalarından biri olan sınav sürecinde öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak : PERRE