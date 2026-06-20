Adıyaman’ın önemli inanç merkezlerinden biri olan Ulubaba Türbesi’ne ulaşımı sağlayan yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü kar temizleme çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Deniz seviyesinden 2 bin 554 metre yükseklikte bulunan türbenin yolu, kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle uzun süre kapalı kalırken, haziran ayında gerçekleştirilen çalışmalarla ziyaretçiler için yeniden erişilebilir hale getirildi. Yüksek rakımı nedeniyle yaz aylarında bile kar örtüsünün görülebildiği bölgede yapılan çalışma dikkat çekti.

Adıyaman’ın yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar örtüsü nedeniyle Ulubaba Türbesi’ne ulaşım bu yıl da gecikmeli olarak sağlandı.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yol güzergâhında biriken karlar iş makineleriyle temizlendi.

Çalışmalarda görev alan operatör Zeynal Yörük, 20 Haziran tarihinde kar temizliği yapmanın alışılmış bir durum olmadığını belirterek, Ulubaba’nın bulunduğu bölgede karın yaz aylarında da etkisini sürdürebildiğini söyledi.

Yapılan çalışmaların ardından türbeye ulaşım yeniden sağlanırken, ziyaretçilerin güvenli şekilde bölgeye ulaşabileceği bildirildi.

Ulubaba Ziyaretçilerini Bekliyor

Ulubaba Türbesi’nin bulunduğu köyün muhtarı Mehmet Tekyıldız, yolun açılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Tekyıldız, Ulubaba Türbesi’nin Adıyaman’ın en yüksek rakımdaki önemli ziyaret noktalarından biri olduğunu ifade ederek, türbenin hem manevi yönü hem de doğal güzellikleriyle ziyaretçileri ağırlamaya hazır olduğunu söyledi.

İnanç Ve Doğa Turizminin Buluştuğu Nokta

Ulubaba Türbesi, sahip olduğu manevi değerlerin yanı sıra yüksek rakımdan izlenebilen eşsiz doğa manzaralarıyla da ilgi görüyor.

Yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla birlikte yaz sezonunda bölgeye ziyaretçi hareketliliğinin artması bekleniyor.

Yetkililer ise yüksek rakımlı bölgelerde hava ve yol şartlarının kısa sürede değişebileceğini belirterek, ziyaretçilerin yolculuk öncesinde gerekli tedbirleri almalarını tavsiye etti.

Kaynak : PERRE