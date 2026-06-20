Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnaflar, artan iş yeri kiraları ve mevcut alanın yetersiz kalması nedeniyle bir araya gelerek yeni sanayi sitesi talebini gündeme taşıdı. Deprem sonrası iş yerlerine olan talebin arttığını belirten esnaflar, yükselen kira bedelleri nedeniyle birçok işletmenin zor durumda kaldığını ifade etti. Sanayi esnafı, üretim kapasitesinin artırılabilmesi ve yeni işletmelerin faaliyet gösterebilmesi için kentte ikinci bir Küçük Sanayi Sitesi kurulmasını istedi.

Sanayi sitesinde düzenlenen açıklamada konuşan esnaflar, mevcut alanın artık ihtiyaca cevap vermediğini belirtti.

Deprem sonrasında iş yerlerine olan talebin yükseldiğini ifade eden işletme sahipleri, bu durumun kira fiyatlarında ciddi artışlara yol açtığını dile getirdi.

Esnaflar, yüksek kira maliyetlerinin birçok işletmeyi ekonomik açıdan zorladığını ve üretim faaliyetlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Bazı iş yerlerinde kira giderlerini karşılayabilmek için aynı dükkânın birden fazla esnaf tarafından kullanıldığını belirten işletmeciler, bunun çalışma düzenini ve verimliliği düşürdüğünü ifade etti.

Mevcut Sanayi Alanının Yetersiz Kaldığını Belirttiler

Sanayi sitesinde faaliyet gösteren birçok işletmenin büyüme konusunda alan sıkıntısı yaşadığını belirten esnaflar, üretim kapasitesini artırmak isteyen işletmelerin uygun iş yeri bulmakta zorlandığını kaydetti.

İş yeri yetersizliğinin hem üretim süreçlerini hem de çalışma koşullarını etkilediğini ifade eden esnaflar, yeni sanayi alanlarına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Yeni Sanayi Sitesi Talebi

Adıyaman’ın gelişen sanayi potansiyeline dikkat çeken esnaflar, ikinci bir Küçük Sanayi Sitesi’nin kurulmasının kent ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Yeni sanayi alanlarının oluşturulmasıyla birlikte hem mevcut esnafın rahatlayacağını hem de yeni yatırım ve istihdam imkanlarının oluşacağını ifade eden işletmeciler, bunun küçük üreticiler, tamirciler, imalatçılar ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için önemli bir çözüm olacağını söyledi.

Yetkililere Çağrıda Bulundular

Eyleme katılan sanayi esnafı, ikinci Küçük Sanayi Sitesi için gerekli planlama çalışmalarının başlatılmasını istedi.

Artan kira baskısı, iş yeri yetersizliği ve üretim alanı ihtiyacının her geçen gün büyüdüğünü belirten esnaflar, taleplerinin dikkate alınarak kalıcı çözümler üretilmesini beklediklerini ifade etti.

Sanayi esnafı, yeni sanayi sitesi talebinin yalnızca işletmeler açısından değil, Adıyaman’ın ekonomik gelişimi açısından da önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kaynak : PERRE