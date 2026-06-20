Adıyaman’ın önemli yatırımları arasında yer alan Koçali Barajı Projesi’nde çalışmalar yeniden başladı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, deprem sonrası yapılan teknik incelemeler ve proje revizyonlarının tamamlandığını belirterek, barajın 2028 yılında hizmete alınmasının hedeflendiğini söyledi. Sulama, içme suyu ve enerji üretimi açısından stratejik öneme sahip proje tamamlandığında bölge ekonomisine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından zeminde meydana gelen jeolojik değişimler nedeniyle çalışmaları duran Koçali Barajı’nda yeniden yapım sürecine geçildi.

2014 yılında temeli atılan projede, deprem sonrasında ortaya çıkan zemin sorunları nedeniyle kapsamlı teknik çalışmalar yürütüldü. Yurt içi ve yurt dışından uzmanların katkısıyla hazırlanan yeni değerlendirmeler sonucunda barajın aynı yerinde ve aynı proje tipiyle inşa edilmesine karar verildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, milletvekilleri ve kurum temsilcileriyle birlikte şantiye sahasında incelemelerde bulundu.

Hedef 2028 Yılında Tamamlamak

Koçali Barajı’nın sadece bir baraj yatırımı olmadığını belirten Bakan Yardımcısı Gizligider, projenin sulama, içme suyu, enerji üretimi ve iletim sistemleriyle birlikte bölgenin en büyük kalkınma yatırımlarından biri olduğunu söyledi.

Gizligider, tamamlandığında yaklaşık 297 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak baraj sayesinde 187 bin dekar tarım arazisinin modern sulama imkanına kavuşacağını ifade etti.

Projenin Adıyaman’ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacına katkı sağlayacağını belirten Gizligider, enerji üretimi açısından da önemli kazanımlar sunacağını kaydetti.

22,4 Milyar Liralık Dev Yatırım

Koçali Projesi’nin toplam yatırım büyüklüğünün 22,4 milyar liraya ulaştığını belirten Gizligider, bugüne kadar yaklaşık 8 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini açıkladı.

Baraj sahasındaki ulaşım yolları, derivasyon tüneli ve çeşitli altyapı imalatlarının tamamlandığını ifade eden Gizligider, sulama yaklaşım kanalı ve tünellerde fiziki gerçekleşmenin yüzde 90 seviyesini aştığını söyledi.

Adıyaman’ın Geleceğine Katkı Sağlayacak

Koçali Barajı’nın tamamlanmasıyla birlikte yalnızca Kahta’nın değil, Adıyaman genelinin tarım, ekonomi, içme suyu ve enerji alanlarında önemli kazanımlar elde edeceğini belirten Gizligider, projenin devlet güvencesi altında sürdürüldüğünü vurguladı.

Bakan Yardımcısı Gizligider, teknik açıdan beklenmedik bir durum yaşanmaması halinde Koçali Barajı’nın planlanan takvim doğrultusunda tamamlanacağını ve Adıyaman’ın kalkınmasında önemli rol üstleneceğini ifade etti.