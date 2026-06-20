Adıyaman’ın Besni ilçesinden yetişen milli sporcu Berfin Polat, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen Okullar Arası Dünya Muay Thai Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Türkiye’yi temsil eden genç sporcu, 48 kilogram kategorisinde çıktığı tüm müsabakaları kazanarak Dünya Şampiyonu oldu. Elde ettiği sonuçla hem Besni’ye hem Adıyaman’a hem de Türkiye’ye gurur yaşatan Polat, uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağı zirveye taşıdı.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından organize edilen şampiyonada mücadele eden Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi öğrencisi Berfin Polat, 48 kilo kategorisinde güçlü rakipleri karşısında başarılı performans sergiledi.

Turnuva boyunca rakiplerini mağlup ederek finale yükselen genç sporcu, final müsabakasını da kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kuala Lumpur’da İstiklal Marşı’nı Okuttu

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen organizasyonda Türkiye’yi temsil eden Berfin Polat, elde ettiği şampiyonlukla büyük sevinç yaşadı.

Final karşılaşmasının ardından kürsünün en üst basamağına çıkan Polat, altın madalyasını alırken İstiklal Marşı’nın okunmasını sağladı.

Genç sporcunun başarısı başta Besni olmak üzere Adıyaman spor camiasında da büyük memnuniyetle karşılandı.

İl Müdürü Elüstü’den Tebrik Mesajı

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, dünya şampiyonluğu elde eden Berfin Polat’ı tebrik ederek genç sporcular için önemli bir örnek olduğunu söyledi.

Elüstü, “Sporcumuz Berfin Polat’ın Dünya Şampiyonu olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi bizleri son derece gururlandırmıştır. Adıyaman’ımızın ve Besni’mizin yetiştirdiği bu değerli sporcumuzun başarısı gençlerimiz için önemli bir motivasyon kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Antrenörüne Ve Ailesine Teşekkür

Berfin Polat’ın elde ettiği başarıda antrenörü Serdar Meşen’in katkısına da dikkat çekildi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, genç sporcunun yetişmesinde emeği bulunan antrenörü, ailesi ve destek veren herkes tebrik edilirken, Berfin Polat’a yeni başarılar dilendi.

Kaynak : PERRE