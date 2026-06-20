Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahta İlçe Başkanı Bedir Çakmak, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri’yi ziyaret etti. Ziyarette cemiyet yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin Türkoğlu da yer aldı. Gerçekleştirilen görüşmede ilçe gündemi, siyasi çalışmalar ve yerel konular üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

MHP Kahta İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Durmuş’un da eşlik ettiği ziyarette konuşan İlçe Başkanı Bedir Çakmak, yeni yönetimle birlikte ilçede uyumlu ve güçlü bir çalışma ortamı oluşturduklarını söyledi.

Partileri hakkında ortaya atılan bazı iddialara da değinen Çakmak, MHP’nin köklü bir siyasi hareket olduğunu belirterek hiçbir kişi ya da yapının etkisi altında hareket etmediklerini ifade etti.

Çakmak, “Bazı çevreler tarafından partimizin başka yapıların etkisi altında olduğu yönünde asılsız söylemler dile getiriliyor. Bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. MHP köklü bir siyasi hareketin temsilcisidir. Bizim tek dayanağımız milletimizdir” dedi.

MHP olarak kapsayıcı bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Çakmak, kapılarının herkese açık olduğunu vurguladı.

İlçenin sorunlarının çözümü için çalıştıklarını ifade eden Çakmak, vatandaşların taleplerini dikkate alarak hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ise nazik ziyaretlerinden dolayı Bedir Çakmak ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşme, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi.