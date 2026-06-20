Adıyaman’da yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Marina Mesire Alanı ile Beşpınar Mesire Alanı’nda üvez sorunu gündeme geldi. Piknik yapmak ve dinlenmek amacıyla mesire alanlarına gelen vatandaşlar, yoğun şekilde görülen üvezler nedeniyle rahat vakit geçiremediklerini belirterek yetkililerden daha kapsamlı ilaçlama çalışması yapılmasını talep etti.

Kentte sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte hafta sonlarını mesire alanlarında geçirmek isteyen vatandaşlar, Marina ve Beşpınar mesire alanlarında karşılaştıkları üvez yoğunluğundan şikâyet etti.

Piknik yapmak ve aileleriyle zaman geçirmek için bölgeye geldiklerini belirten vatandaşlar, üvezler nedeniyle oturmakta ve yemek yemekte zorlandıklarını ifade etti.

Bazı vatandaşlar mevcut ilaçlama çalışmalarının yeterli olmadığını savunurken, özellikle yaz döneminde mesire alanlarında daha sık ilaçlama yapılması gerektiğini dile getirdi.

Mesire alanlarına huzurlu bir gün geçirmek amacıyla geldiklerini belirten vatandaşlar, yaşanan durumun piknik keyfini olumsuz etkilediğini söyledi.

Vatandaşlar, Marina Mesire Alanı ve Beşpınar Mesire Alanı’nda üvez yoğunluğunun azaltılması için ilgili kurumların gerekli çalışmaları yapmasını istedi.