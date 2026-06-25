Adıyaman'da doğal yaşamın korunması ve ekolojik dengenin desteklenmesi amacıyla önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında Gölbaşı, Sincik ve merkez ilçede belirlenen noktalarda toplam bin keklik doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Tarım alanlarında zararlı böceklerle doğal mücadeleye katkı sağlaması beklenen kekliklerin doğayla buluşturulmasıyla hem biyolojik çeşitliliğin korunması hem de ekosistemin güçlendirilmesi hedefleniyor. Çalışmaya katılan yetkililer, kekliklerin doğadaki denge açısından önemli görev üstlendiğine dikkat çekti.

Merkeze bağlı Dişbudak Köyü'nde gerçekleştirilen keklik salım programına Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Mustafa Güzel de katıldı. Kafeslerle alana getirilen keklikler, protokol üyeleri tarafından tek tek doğaya bırakıldı.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman genelinde beş farklı noktada toplam bin kekliğin doğaya bırakıldığını belirterek, bu çalışmanın doğal yaşamın korunması ve ekosistemin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Vali Küçük, doğaya bırakılan kekliklerin yaprak biti, süne ve çeşitli zararlı böceklerle doğal mücadelede önemli rol üstlendiğini ifade ederek, "Bu keklikler çiftçilerimizin dostudur. Bazı vatandaşlarımız bu çalışmanın avcılık amacıyla yapıldığını düşünebiliyor. Böyle bir durum söz konusu değildir. Keklikleri yalnızca doğanın korunması ve çiftçilerimize destek amacıyla doğaya bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Adıyamanlılar.net olarak kentte doğal yaşamın korunmasına yönelik yürütülen çalışmaları ve çevreyle ilgili gelişmeleri takipçilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz.