Adıyamanlılar Net arşivinde yer alan haberler, Adıyaman-Gölbaşı kara yolundaki Börgenek Virajı'nın uzun yıllardır aynı sorunlarla gündeme geldiğini ortaya koyuyor. Adıyaman ile Şambayat Beldesi arasında bulunan, Börgenek Köyü mevkiindeki bu viraj, bölge halkının hafızasında artık yalnızca bir yol güzergâhı olarak yer almıyor. Yıllardır aynı noktada yaşanan trafik kazaları, kaybedilen canlar ve yapılan çözüm çağrıları, bu noktayı Adıyaman'ın en çok konuşulan yol güvenliği meselelerinden biri haline getirdi.

Arşivler incelendiğinde dikkat çeken bir gerçek ortaya çıkıyor. Değişen yalnızca tarihler oluyor, haberlerin konusu ise neredeyse aynı kalıyor. Adıyamanlılar Net'in yıllardır takip ettiği Börgenek Virajı, her yeni olayın ardından yeniden gündeme geliyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, sürücüler ve yolu sık kullananlar kalıcı bir çözüm beklerken, yaşanan acıların artık son bulmasını istiyor. Son olarak genç bir motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesi ve ardından yapılan basın açıklaması, yıllardır devam eden tartışmaları yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı.

Adıyamanlılar Net arşivine göre Börgenek Virajı ile ilgili ilk dikkat çeken haberlerden biri 29 Mayıs 2018 tarihinde yayımlandı. "Börgenek'te Kaza: 2 Ölü" başlığıyla okuyuculara duyurulan olayda iki vatandaş yaşamını yitirirken, bölge halkı yol kenarında yeterli güvenlik önlemlerinin bulunmadığını dile getirerek yetkililere çağrıda bulundu.

Aradan geçen aylarda benzer kazaların devam etmesi üzerine, 8 Ocak 2019 tarihinde bu kez "Ölüm Virajına Bariyer Yapıldı" haberi Adıyamanlılar Net sayfalarında yer aldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışma, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak o günlerde de birçok kişi, yalnızca bariyer yapılmasının sorunu tamamen ortadan kaldırmayacağını ifade ediyordu.

Bu endişelerin haklı olduğu yıllar içinde bir kez daha görüldü. 4 Kasım 2020 tarihinde aynı noktada meydana gelen tır kazası, "Börgenek Virajında Yine Kaza Meydana Geldi" başlığıyla haberleştirildi. Virajı alamayan aracın şarampole devrilmesiyle birlikte bölge halkı bir kez daha aynı soruyu sormaya başladı; bu noktada daha başka hangi önlemler alınmalı?

Yıllar geçmesine rağmen değişmeyen tablo, 30 Mayıs 2026 tarihinde yaşanan acı olayla yeniden gündeme geldi. Adıyamanlılar Net'te yayımlanan "Ölüm Virajında Motosiklet Takla Attı: 1 Ölü" başlıklı haberde de yer aldığı gibi, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda bulunan Börgenek Virajı'nda motosikletiyle bariyerlere çarpan 18 yaşındaki Emrah Can Karadana yaşamını yitirdi.Güvenlik kameralarına da yansıyan kaza, bölgede yaşanan riskin hâlâ devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

Adıyamanlılar Net'te yayımlanan "Bu Yol Daha Kaç Can Alacak?" başlıklı haberde de yer aldığı gibi, 1 Haziran 2026 tarihinde Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri aynı noktada bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Yıllardır yaşanan kazalara dikkat çeken platform üyeleri, yalnızca geçici önlemlerle değil, kalıcı projelerle bu sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti. Yapılan açıklamada, Şambayat-Börgenek güzergâhını rahatlatacak yeni yol alternatifleri ve viyadük projelerinin değerlendirilmesi gerektiği yönünde çağrılar yapıldı.

Adıyamanlılar Net arşivinde yer alan haberler bir araya getirildiğinde, Börgenek Virajı'nın yalnızca belli dönemlerde gündeme gelen bir trafik noktası olmadığı görülüyor. 2018 yılında yapılan çağrılar, 2019 yılında gerçekleştirilen çalışmalar, 2020 yılında yaşanan yeni kazalar ve 2026 yılında yeniden yükselen sesler, aynı yolun yıllardır çözüm beklediğini gösteriyor.

Bugün Adıyaman ile Şambayat arasında yolculuk yapan binlerce sürücü, Börgenek Virajı'ndan geçerken hızını düşürüyor, dikkatini artırıyor ve aynı temennide bulunuyor. Bölge halkı da yıllardır dile getirdiği çağrısını yineliyor; bu yolun adı yeni acılarla değil, alınacak kalıcı önlemlerle anılsın.

Adıyamanlılar Net arşivinde yer alan 2018, 2019, 2020 ve 2026 tarihli haberler birlikte değerlendirildiğinde, Börgenek Virajı'nın yıllardır çözüm bekleyen bir yol güvenliği sorunu olduğu görülüyor. Bölge halkı ise yeni haberlerin bir kazayı değil, bu güzergâhta atılacak kalıcı adımları ve hayata geçirilecek çözüm çalışmalarını anlatmasını umut ediyor.

Kaynak: Adıyamanlılar Net Arşivi

Haber Yunus Yaşar-Video: Yunus Yaşar-Ali Rıza Şabaş