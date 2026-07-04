Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) Genel Başkanı Ömer Çelebi, dağıtım şirketlerinden gerekli izinler alınmadan elektrik şebekesine bağlantılı şekilde kurulan çatı güneş enerji santralleri için yatırımcıları uyardı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) talimatları doğrultusunda dağıtım şirketlerinin izinsiz çatı tipi GES kurulumlarını saha denetimleri ve drone destekli kontrollerle tespit edeceğini belirten Çelebi, şebeke bağlantılı yatırımlarda çağrı mektubu alınması, görevli dağıtım şirketiyle sistem kullanım anlaşması yapılması ve teknik ile idari izin süreçlerinin tamamlanmasının zorunlu olduğunu söyledi. Gerekli işlemler tamamlanmadan kurulan tesislerin mevzuat kapsamında söktürülebileceğini ifade eden Çelebi, tesislerin kaldırılmaması halinde yatırımcılar hakkında hukuki süreç başlatılabileceğini kaydetti.

Çelebi, EPDK talimatları doğrultusunda dağıtım şirketlerinin şebekeye izinsiz bağlanan çatı tipi GES'leri hem saha denetimleri hem de drone destekli kontrollerle belirleyeceğini ifade etti.

Şebeke bağlantılı çatı GES yatırımlarında çağrı mektubu alınması, görevli dağıtım şirketiyle sistem kullanım anlaşmasının yapılması ve tüm teknik ile idari izin süreçlerinin tamamlanması gerektiğini belirten Çelebi, bu şartlar yerine getirilmeden kurulan tesislerin ilgili mevzuat kapsamında söktürülebileceğini kaydetti.

İzinsiz kurulumların belirlenmesi halinde Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerinin uygulanacağını aktaran Çelebi, tesislerin kaldırılmaması durumunda yatırımcılar hakkında hukuki sürecin başlatılabileceğini söyledi.

Çatı GES yatırımı yapmayı planlayan vatandaş ve yatırımcılara uzman desteği almaları çağrısında bulunan Çelebi, "Enerji şebekesinin kurulumu ve işletilmesi son derece hassas ve teknik bir süreçtir. Bu nedenle yatırımların fen ve mühendislik kurallarına uygun, gerekli teknik ve idari izinleri alınmış ve yasal süreçleri tamamlanmış şekilde hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor. Aksi halde yatırım, ciddi mağduriyetlere yol açabilir" dedi.