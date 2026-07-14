Adıyaman'da yaralı halde bulunan peçeli baykuş, duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kanadından yaralandığı belirlenen baykuşun tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılması planlanıyor.

Olay, Adıyaman merkeze bağlı Atakent Köyü'nde yaşandı. Yaralı ve bitkin haldeki peçeli baykuşu gören bir vatandaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaralı baykuşu teslim alarak tedavi sürecini başlattı.

Yetkililer, tedavisi tamamlanacak peçeli baykuşun yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti.