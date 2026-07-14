İşte Şehrin Geleceğini Değiştirecek Yol Haritası

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı, Kommagene Krallığı'nın eşsiz mirası, Perre Antik Kenti, Cendere Köprüsü, Arsameia, Kızılin Kanyonu ve Atatürk Barajı gibi sayısız değere sahip olan Adıyaman, Türkiye'nin en büyük turizm potansiyeline sahip şehirlerinden biri olmasına rağmen bu zenginliği ekonomik kazanca dönüştürmekte hâlâ istenilen seviyeye ulaşabilmiş değil. Uzmanlar, doğru planlama ve güçlü tanıtımla Adıyaman'ın birkaç yıl içinde Güneydoğu Anadolu'nun önemli turizm merkezlerinden biri olabileceğini belirtiyor.

Turist Geliyor, Ancak Yeterince Kalmıyor

Bugün Adıyaman'a gelen ziyaretçilerin büyük bölümü yalnızca Nemrut Dağı'nı görüp aynı gün şehirden ayrılıyor. Oysa turizmde asıl gelir, turist sayısından çok konaklama süresinin uzamasıyla elde ediliyor. Bu nedenle ziyaretçilerin en az 2-4 gün şehirde kalmasını sağlayacak yeni destinasyonlar, planlar, etkinlikler ve deneyim odaklı rotaların oluşturulması büyük önem taşıyor. Bu hedef, yürütülen turizm geliştirme projelerinin de temel amaçları arasında yer alıyor.

Adıyaman İçin 10 Kritik Öneri

Nemrut Dağı merkezli 2 ve 3 günlük tur paketleri hazırlanmalı.

Atatürk Barajı çevresinde tekne turları, su sporları ve rekreasyon alanları oluşturulmalı.

Perre Antik Kenti, Arsameia, Karakuş Tümülüsü ve Cendere Köprüsü tek rota altında toplanarak tanıtılmalı.

Uluslararası Nemrut Festivali daha kapsamlı hale getirilerek her yıl düzenli olarak yapılmalı.

Gastronomi turizmi için Adıyaman mutfağı ön plana çıkarılmalı.

Yerel el sanatları ve yöresel ürünlerin satıldığı turistik çarşılar desteklenmeli.

Sosyal medya ve dijital reklamlarla uluslararası tanıtım güçlendirilmeli.

Turist rehberliği, yabancı dil eğitimi ve hizmet kalitesi artırılmalı.

Şehir merkezinde kültür ve sanat etkinlikleri ile gece ekonomisini canlandıracak organizasyonlar düzenlenmeli.

Özel sektör yatırımları teşvik edilerek yeni otel ve konaklama kapasitesi artırılmalı.

Deprem Sonrası Turizm Yeniden Ayağa Kalkıyor

6 Şubat depremlerinin ardından ziyaretçi sayısında ciddi düşüş yaşansa da yürütülen projeler ve tanıtım faaliyetleriyle turizm yeniden toparlanma sürecine girdi. Nemrut Dağı'na gelen ziyaretçi sayısının yeniden yükselişe geçtiği belirtilirken, bölgede ziyaretçi karşılama merkezleri ve çevre düzenleme çalışmaları da devam ediyor.

Turizm Sadece Kültürü Değil Ekonomiyi De Canlandıracak

Turizm sektörünün gelişmesi; otellerden restoranlara, ulaşım sektöründen esnafa, yöresel ürün üreticilerinden genç girişimcilere kadar birçok kesime yeni gelir kapısı sağlayacak. Ayrıca yeni istihdam alanları oluşturularak işsizliğin azaltılmasına da katkı sunabilecek.

Adıyaman'ın ihtiyacı olan şey yeni tarihi eserler değil; mevcut değerlerini dünyaya daha etkili anlatacak güçlü bir vizyon, sürdürülebilir tanıtım ve uzun vadeli turizm planlamasıdır. Nemrut'un eşsiz gün doğumu, Kommagene'nin binlerce yıllık mirası ve Atatürk Barajı'nın doğal güzelliği doğru stratejilerle buluşturulursa Adıyaman yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın dikkat çeken kültür ve doğa destinasyonlarından biri haline gelebilir.

Özel Haber - Ahmet Yılmaz