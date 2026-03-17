İSTANBUL — Sosyal bilimler alanında Türkiye'nin en büyük lisansüstü akademik platformu olan Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK), 14. düzenlemesiyle 7–9 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde kapılarını açıyor. İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından yürütülen kongre, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini ülkenin dört bir yanından bir araya getiriyor. Özet metin başvuruları 29 Mart 2026'ya kadar kabul ediliyor.

On Dört Yıllık Akademik Gelenek

2007 yılında "Genç Akademisyenler Buluşması" adıyla mütevazı bir girişim olarak başlayan TLÇK, bugün 14. yılında onlarca disiplinden yüzlerce araştırmacıyı buluşturan ulusal bir platforma dönüştü. 2012'den itibaren Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi adını alan etkinlik, her yıl farklı bir üniversite ve şehre konuk oluyor; bu yıl ev sahipliği İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne düşüyor.

Kongre, yalnızca bir sunum platformu değil; genç araştırmacıların tecrübeli akademisyenlerle fikir alışverişinde bulunduğu, ortak dil ve yöntem geliştirdiği, disiplinler arası bağlar kurduğu canlı bir akademik ekosistem olarak işlev görüyor. Sunumlar sonunda seçilmiş bildiriler, editörlük sürecinin ardından İLEM tarafından yayımlanarak bilim dünyasına kazandırılıyor.

Kimler Katılabilir?

Kongre; lisansüstü akademik üretimi her aşamasında desteklemek amacıyla geniş bir katılımcı profiline kapı aralıyor. Başvurabilmek için şu koşullardan birini taşımak yeterli:

Hâlen yüksek lisans öğrencisi olmak,Hâlen doktora öğrencisi olmak,Yüksek lisans veya doktorasını son iki yıl içinde tamamlamış olmak.

Kongrede kör hakemlik sistemi uygulanmakta; gönderilen özet metinler alanında uzman hakemler tarafından değerlendirilerek kabul edilmektedir. Bu sayede her çalışma, yalnızca içeriğiyle ve bilimsel niteliğiyle değerlendiriliyor.

16 Disiplin, Yüzlerce Konu Alanı

14. TLÇK, sosyal bilimlerin geniş coğrafyasını kapsayan 16 ana disiplinde çalışmaları kabul ediyor:

Dil ve Edebiyat • Eğitim • Felsefe • Hukuk • İktisat • İlahiyat • İletişim • İşletme • Mimarlık ve Şehircilik • Psikoloji • Sanat • Siyaset Bilimi • Sosyal Politikalar • Sosyoloji • Tarih • Uluslararası İlişkiler

Başvuru Süreci ve Son Tarih

Araştırmacılar, 600–1200 kelime aralığında hazırladıkları özet metinlerini 29 Mart 2026 tarihine kadar tlck.congress.gen.tr adresi üzerinden iletebilir. Yazım kuralları ve kongre programına ilişkin tüm detaylara tlck.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Kongre Hakkında

14. TLÇK, İlmi Etüdler Derneği (İLEM) öncülüğünde ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmektedir. TÜBİTAK başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların desteğiyle hayata geçirilen kongrenin Onur Kurulu'nda İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ramazan Tiyek ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar yer almaktadır. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden 100'ü aşkın akademisyenden oluşan Bilim Kurulu, kongrenin bilimsel güvencesini oluşturmaktadır.

Basın İletişimi / Daha Fazla Bilgi

Web sitesi: tlck.org.tr

Başvuru platformu: tlck.congress.gen.tr

Organizatör: İlmi Etüdler Derneği (İLEM)

Ev sahibi kurum: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Basın İletişim: +905348808857