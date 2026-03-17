Başkan Yusuf Babar mesajında şunaları söyledi;

Aziz milletimizin bağımsızlık uğruna yazdığı en büyük destanlardan biri olan Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde; vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Çanakkale, sadece bir savaş değil; imanın, inancın, fedakârlığın ve millet olma şuurunun tüm dünyaya ilan edildiği kutlu bir diriliştir. İmkânsızlıklar içinde, “Çanakkale geçilmez” diyerek canını ortaya koyan ecdadımız, bu toprakların sahipsiz olmadığını tüm dünyaya göstermiştir.

Bugün üzerinde özgürce yaşadığımız bu vatan, o gün toprağa düşen her bir şehidimizin emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak; birlik ve beraberliğimizi korumak, milli ve manevi değerlerimize sımsıkı sarılmak her birimizin en büyük sorumluluğudur.

“Bugün aldığımız her bir nefes, o gün orada, Çanakkale’de verilmiş olan son nefes sayesindedir”

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale’de destan yazan tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, ruhlarının şad olmasını diliyoruz.

