Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gümüş, Çanakkale’nin Türk milletinin birlik, beraberlik ve vatan sevgisinin en güçlü şekilde ortaya konulduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, “18 Mart 1915’te kazanılan bu büyük zafer, milletimizin iman gücü, azmi ve fedakârlığıyla yazılmış eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale, sadece bir savaş değil; aynı zamanda bir dirilişin, bir milletin yeniden ayağa kalkışının simgesidir” dedi.

Çanakkale ruhunun bugün de aynı kararlılıkla yaşatılması gerektiğine dikkat çeken Gümüş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ecdadımızın canları pahasına savunduğu bu vatan, bizlere emanet edilmiştir. Bu emanete sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi daim kılmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Çanakkale’de yazılan destan, milletimizin asla esareti kabul etmeyeceğinin en açık göstergesidir.”

Mesajında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları anan Gümüş, “Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.