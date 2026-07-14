Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı ve kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlandığı Mara ve Musalla mahallelerinde asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalarla mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Belediye ekipleri, Mara Mahallesi ile Musalla Mahallesi'nde yürüttükleri asfaltlama çalışmalarını İlyas Deresi, Atatürk Caddesi, Gül Sokak ve 1434 No'lu Sokak'ta yoğunlaştırdı. Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, mahalle muhtarlarıyla birlikte sahada incelemelerde bulundu.

Başkan Abdurrahman Tutdere, ekiplerin gece yarısına kadar çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, deprem sonrası ulaşım altyapısını güçlendirmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Başkan Tutdere, "Adıyaman Belediyesi olarak gece gündüz demeden depremin yaralarını sarmak, ulaşımda konforu sağlamak için yoğun bir mesai yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın uzun süredir beklediği bu hizmeti ekiplerimizle birlikte yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynak: İha-Adıyamanlılar net