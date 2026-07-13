Adıyaman Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek anma programlarına katılacak vatandaşlar için toplu ulaşımı ücretsiz hale getirdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla uygulanacak hizmet kapsamında, 15 Temmuz günü saat 18.00 ile 02.00 arasında belediyeye ait toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Anma programına katılımı kolaylaştırmak amacıyla 4 farklı güzergahta toplam 8 otobüs sefer düzenleyecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek anma programı Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılacak.

Program süresince vatandaşların etkinlik alanına rahat ulaşım sağlayabilmesi amacıyla 4 farklı güzergahta toplam 8 belediye otobüsü ücretsiz hizmet verecek.

Ücretsiz ulaşım sağlanacak güzergâhlar ise şöyle açıklandı:

Hastane Birinci Güzergâhı: Bulvar, AVM ve 3. Çevre Yolu üzerinden 2 araç

Hastane İkinci Güzergâhı: Bulvar üzerinden 2 araç

Üniversite Güzergâhı: 2 araç

İndere TOKİ Güzergâhı: 2 araç

Adıyaman Belediyesi, uygulamayla vatandaşların anma programlarına güvenli ve kolay şekilde ulaşmasını hedeflediklerini belirterek, ücretsiz seferlerin saat 18.00'de başlayıp gece 02.00'ye kadar devam edeceğini bildirdi.