Adıyaman Belediyesi, kent içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yürüttüğü 3. Çevre Yolu Kuzey Etabı'ndaki üstyapı çalışmalarında sona yaklaştı. 1 Temmuz'da başlatılan çalışmalar kapsamında asfaltlama, yol çizgileri, trafik levhaları, hız kesiciler, kaldırım düzenlemeleri ve çevre düzenleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, yenilenen güzergâhın kısa süre içinde hizmete açılması hedefleniyor.

6 Şubat depremlerinin ardından ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, kentin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan 3. Çevre Yolu Kuzey Etabı'nda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında TPAO Kavşağı ile 30 Ağustos Caddesi'nin kesişim noktasındaki asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

Altyapı çalışmalarının ardından üstyapı imalatlarına geçilen güzergahta zemin iyileştirme ve asfalt serimi yapılırken, yol çizgileri çekildi, trafik levhaları ile hız kesiciler yerleştirildi. Kaldırımlar yenilenirken bordür boyama ve çevre düzenleme çalışmalarında da sona yaklaşıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem sonrası altyapı ve üstyapı çalışmalarını eş zamanlı yürüttüklerini belirterek, 3. Çevre Yolu Kuzey Etabı'nın büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

Tutdere, ekiplerin kent genelinde güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, ana ulaşım güzergâhlarında kalıcı ve nitelikli hizmet üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak : PERRE